Topul celor mai scumpe opere de artă din 2020: Bacon, Hockney şi Rothko sunt prezenţi şi anul acesta în clasament

Bacon, Hockney şi Rothko, care figurau deja în Top 10 în 2019, sunt prezenţi şi anul acesta în clasamentul celor mai scumpe opere de ară, dar Claude Monet şi Jeff Koons sunt absenţi. Aceşti doi artişti atât de diferiţi au oferit opere precum „Meules” (Monet) - 110,7 milioane de dolari, şi „Rabbit” (Koons) - 91,1 milioane de dolari, potrivit ArtPrice, relatează News.ro.

Palmaresul din 2020 nu-l egalează pe cel din 2019. Dar rezultatele sunt foarte bune în ciuda dificultăţilor legate de pandemie.

De la pictura chineză veche a lui Wu Bin, la cea sfâşietoare a lui Bacon, trecând prin pânzele abstracte ale americanilor Brice Marden şi Mark Rothko, iată 10 cele mai bine vândute opere în 2020.

„Inspired by the Oresteia of Aeschylus” (1981), - 84,55 milioane de dolari - Francis Bacon, vândută la Sotheby’s New York pe 29 iunie

Acest triptic din 1981 face parte din seria de 28 pictate de Bacon. A fost inspirat din drama greacă „Orestia” de Eschil care spune povestea regelui Agamemnon. Această operă senzaţională a devenit a treia cea mai scumpă pictură a lui Bacon vândută la licitaţie, după „Three Studies of Lucian Freud”, adjudecată la 142 de milioane de dolari la Christie’s în 2013.

„Views of a Lingbi stone”, de Wu Bin, vândută cu 76,6 milioane de dolari pe 18 octombrie la Poly International.

Această rolă de aproape 11 metri lungime a fost realizată în 1610. Este una dintre cele mai importante opere create pentru Mi Wanzhong de celebrul pictor la sfârşitul dinastiei Ming. Performanţa de aproape 80 de milioane de dolari a făcut din Wu Bin al doilea cel mai bine cotat artist chinez, după QI Baishi, campion al renaşterii picturii tradiţionale chineze a secolului al XX-lea, care i-a depăşit pe toţi compatrioţii săi cu un record stabilit la aproape 141 de milioane de dolari în 2017.

„Nude with Joyous Painting”, de Roy Lichtenstein, vândută cu 46,2 milioane de dolari pe 10 iulie la Christie’s

Realizată la sfârşitul unei cariere imense a marelui artist pop american, această lucrare emblematică care înfăţişează o femeie blondă, doar cu o bentiţă albastră pe cap şi cu ruj, nu a fost niciodată prezentată la licitaţie până acum. Vândută mult peste estimare (în jur de 30 de milioane de dolari), pânza se clasează a treia în palmaresul celor mai bune adjudecări ale lui Lichtenstein, al cărui record absolut este stabilit la 95,3 milioane de dolari pentru „Nurse”, vândută la Christie’s New York în 2015.

„Five drunken princes returning on horseback”, de Ren Renfa, vândută cu 39,5 milioane de dolari pe 8 octombrie, la Sotheby’s

Această pictură cu cerneală chineză este cea mai valoroasă vândută vreodată de Sotheby's Hong Kong şi a doua cea mai bună adjudecare pentru orice lucrare vândută de casă la Hong Kong. Pergamentul de la sfârşitul secolului XII - începutul secolului XIV al dinastiei Yuan, de mai mult de doi metri lungime, a atins deja 6 milioane de dolari la Christie’s Hong Kong în 2009. Preţul preţiosului desen a crescut deci cu 33,5 milioane de dolari în 10 ani. În prezent este achiziţionat de Long Museum din Shanghai, face parte din cele mai frumoase colecţii de artă chineză din lume.

„Untitled (Bolsena)”, de Cy Twombly, vândută cu 38,7 milioane de dolari pe 6 octombrie, la Christie’s

Provenită dintr-o serie emblematică de 14 opere realizate a doua zi după misiunea Apollo 11, această lucrare de Twombly îmbină elocvent pictura, desenul şi scrierea, într-o teză lirică despre timp şi spaţiu. „Untitled (Bolsena)” se distinge prin complexitatea cromatică şi ritmică. În mai puţin de 20 de ani, preţul său a fost multiplicat cu 37 (1,5 milioane de dolari - pe 6 mai 1992 la Sotheby’s New York).

„Quatre nus (1950)”, de San Yu, vîndută cu 33,3 milioane de dolari pe 8 iulie, Sotheby’s Hong Kong

În timpul ueni sesiuni organizate de Sotheby’s Hong Kong în iulie, pânza „Quatre nus (1950)” a fost vândută pentru 33,3 milioane de dolari, devenind a treia cea mai scumpă operă a lui San Yu vândută vreodată la licitaţie, cu peste 31,2 milioane de dolari de la ultima vânzare în 2015 (2,1milioane de dolari - Christie’s Hong Kong, pe 27 noiembrie 2005). Cota artistului a crescut semnificativ. Anul trecut, „Fuve nudes” a culminat la 33,9 milioane de dolari.

„Untitled (1967)”, de Mark Rothko, vândută cu 31,3 milioane de dolari pe 6 octombrie la Christie’s

„Untitled (1967)”, vândută la Christie’s pe 6 octombrie, nu figurează în top 10 al artistului, din care „Orange, Red, Yellow (1961)” s-a vândut cu peste 86,9 milioane de dolari la Christie’s New York.

„The Splash”, de David Hockney, vândută cu 31,2 milioane de dolari, pe 11 februarie, la Sotheby’s Londra

Această pictură din 1966 a costat „doar” 5,4 milioane de dolari în 2006 (Sotheby’s Londra). Anul acesta, a fost nevoie de încă 26 de milioane de dolari pentru a fi fericitul proprietar al uneia dintre operele emblematice ale celei de-a doua jumătătţi a secolului al XX-lea.

„The Splash” este a treia adjudecare în palamaresul lui David Hockney, la mare distanţă de recordul absolut stabilit la 90,3 milioane de dolari în 2018 pentru „Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)” cu care devine, o perioadă, artistul în viaţă cel mai scump din lume.

„Complements”, de Brice Marden, vândută cu 30,9 milioane de dolari, pe 10 iulie, al Christie’s

„Complements”, pictată între 2004 şi 2007 de Brice Marden, a fost vândută pe 10 iulie, la sesiunea organizată de Christie’s. La 82 de ani, pictorul abstract American semnează cea mai bună operă vândută la licitaţie şi intră în galeria celor 10 artişti în viaţă cu cele mai bune performanţe pe piaţa de artă. Precedentul său record datează din 2013 şi se ridică la 10,9 milioane de dolari (Sotheby’s New York).

„Onement V”, de Barnett Newman, vândută cu 30,9 milioane de dolari, la Christie’s

Realizată în 1952, „Onement V” face parte dintr-un grup de şase pânze majore ale lui Barnett Newman. Cu o compoziţie colorată, se impune ca a treia cea mai bună adjudecare a lui Newman. Valoarea sa a crescut de la 8,4 milioane de dolari în raport cu 22,5 milioane de dolari în 2012, la Christie’s. Lucrările lui Newman apar rar pe piaţă iar din seria “Onement” doar două mai fac parte din colecţii private, celelalte patru fiind în muzee („Onement” I şi III fac parte din colecţiile MoMA).

De-a lungul acestui an complex, marii colecţionari şi-au păstrat încrederea şi angajamentul pe piaţă. Operele excepţionale au făcut preţuri excepţionale. Cu un bilet de intrare de 30 de milioane de dolari, acest clasament îmbunătăţeşte recordurile mondiale ale lui Brice Marden şi Wu Bin. Artiştii americani şi chinezi conduc în top.