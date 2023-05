Tortul care a creat un adevărat scandal în lumea tenisului mondial: Victoria Azarenka a răbufnit pe rețelele de socializare

Jucătoarea belarusă Victoria Azarenka nu a fost încântată de această atenţie şi a postat un mesaj pe reţelele de socializare în care a comparat mărimea tortului lui Alcaraz cu cel mai mic pregătit de turneu pentru compatrioata sa Arina Sabalenka, care a împlinit şi ea vineri 25 de ani.

Această postare, care viza o diferenţă de tratament între bărbaţi şi femei, a provocat reacţii în lanţ pe reţelele de socializare, determinând chiar şi reacţia lui Feliciano Lopez, fost jucător şi acum director al turneului spaniol.

"Sunt surprins de această reacţie. 1. Carlos tocmai câştigase meciul pentru a se califica în finală. 2. El juca pe terenul central. 3. Turneul se joacă în Spania, chiar dacă este un eveniment internaţional", a explicat el, însoţindu-şi mesajul cu o fotografie a lui Holger Rune, care a avut parte şi de un tort pentru a sărbători împlinirea a 20 de ani, pe 29 aprilie, în Spania.

Acesta a fost mai mic decât cel primit Sabalenka. "Sper că Rune nu a fost prea supărat din cauza tratamentului său", a spus spaniolul.

Couldn’t be more accurate on the treatment https://t.co/x89RytI0zV