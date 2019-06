Trafic de coșmar - Ce loc ocupă Bucureștiul în topul celor mai aglomerate orașe din Europa

Oraşele Moscova, Istanbul şi Bucureşti erau anul trecut pe primele locuri în Europa în privinţa blocajelor înregistrate în trafic, conform clasamentului anual realizat de compania olandeză de sisteme de navigaţie TomTom, informează site-ul dutchnews.nl potrivit Agerpres.

La nivel global, Bucureştiul s-a situat pe locul 11 în 2018, după ce în 2017 a fost pe locul zece. În medie, şoferii din Bucureşti irosesc cu 48% mai mult timp blocaţi în trafic, faţă de o medie de 65% în Mumbai (India), 63% în Bogota (Columbia), 58% în Lima (Peru), 58% în New Delhi (India) şi 56% în Moscova (Rusia). Mumbai, Bogota, Lima, New Delhi şi Moscova sunt cele mai aglomerate cinci oraşe din lume, conform TomTom.În Europa, cele mai cele mai aglomerate cinci oraşe sunt Moscova, Istanbul, Bucureşti, Sankt Petersburg şi Kiev. De asemenea, Bruxelles, Londra şi Paris sunt pe locurile 11, 12 şi 13.În America de Nord, cele mai aglomerate oraşe sunt Mexico City, Los Angeles, Vancouver, New York şi San Francisco.

În ultimul deceniu au sporit blocajele în trafic pe plan global şi aproape 75% din oraşele incluse în clasamentul TomTom au devenit mai aglomerate sau şi-au menţinut congestia în perioada 2017 - 2018, doar 90 de oraşe înregistrând un declin.



O metodă de reducere a blocajelor înregistrate în trafic o reprezintă restricţionarea folosirii autovehiculelor. Interzicerea unor maşini în anumite zile a fost implementată cu succes în oraşe ca Manila, Mexico City, Bogota şi Beijing. Decizia Londrei de a introduce o taxă pentru vehiculele care circulă în zonele aglomerate a avut un efect similar.



Alte oraşe, cum ar fi Dhaka, Jakarta, Lahore sau cele din China şi India şi-au extins reţeaua de metrou, dar analiştii avertizează că ar putea să nu fie suficient pentru decongestionarea traficului.



Al optulea raport ''TomTom Traffic Index'' a analizat datele privind traficul urban din 403 de oraşe din 56 de state de pe şase continente.