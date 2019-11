Traian Băsescu a răbufnit la adresa liderului Franței: 'NATO este viu și solid, tinere Macron, și nu în 'moarte cerebrală' cum neinspirat l-ai declarat tu'

Fostul președinte Traian Băsescu reacționează la declarațiile făcute de președintele Franței Emmanuel Macron care a susținut că țările europene nu se mai pot baza pe Statele Unite în materie de apărare. „Ceea ce experimentăm în prezent este moartea cerebrală a NATO”, a declarat liderul de la Paris. Băsescu îl contrazice pe Macron, afirmând că „NATO este viu şi solid”, și califică declarația liderului Franței ca fiind una „neinspirată”.

„Reacţie la declaraţiile preşedintelui Macron şi a ideii de ”Armata europeană”:

13.11.2019 Plen Parlament European - Bruxelles

Declaraţie:

“Domnule Președinte,

De curând șeful unui stat fondator al NATO şi al UE, afirma nonșalant că NATO ar fi o instituție perimată.

Securitatea colectivă a Europei este asigurată, în ultimii 70 de ani, de NATO, organizație în întregime operațională în acest moment. Ce rol ar trebui să aibă, în acest context, viitoarea armată europeană?

Este evident că Uniunea Europeană nu va crea o nouă armată, ci pur și simplu va diminua resursele militare alocate NATO ceea ce va duce și la slăbirea forței alianței dar și la scăderea credibilității și a capacității de descurajare a NATO .

Paradoxul este că, în condițiile în care cele mai multe state memre UE și NATO nu-și respectă obligația de a aloca 2 la sută din PIB pentru apărare, ne pregătim să ne lansăm într-o aventură a creării unei armate europene, inițiativă care este infinit mai costisitoare decât contribuția de 2 la sută pentru apărare ca aliaţi în NATO.

Cu siguranţă, într-un fel se vede securitatea şi siguranţa când ai frontierele la Atlantic şi cu totul altfel când ai frontierele la Marea Neagră sau la Marea Baltică, unde trebuie s-o spun, te învecinezi cu imprevizibilul Putin .

Am convingerea că toată lumea democratică are nevoie de NATO ca și garant al propriei noastre independente, a proprie noastre suveranități, a propriei noastre libertăți .

Vă mulțumesc .”

PS – nu a făcut parte din Discurs – Oare tânărul Preşedintele Macron nu reuşeşte să observe că la frontiera de Est a NATO şi UE sunt prezenţi militari americani, britanici, canadieni, germani, polonezi, români, bulgari, înşiraţi de la Marea Baltică la Marea Neagră cu avioanele lor, cu navele lor şi cu maşinile terestre de luptă, descurajând orice acţiune ostilă împotriva statelor membre NATO.

Mai mult, de curând SUA au debarcat peste 20.000 de militari în Nordul Continentului, în cel mai mare exerciţiu militar de la încheierea “războiului rece”

NATO este viu şi solid tinere Macron şi nu în "moarte cerebrală" cum neinspirat l-ai declarat tu”, scrie Băsescu pe Facebook.