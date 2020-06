Trei poliţişti francezi vor fi judecaţi pentru fals şi violenţă împotriva unui voluntar britanic

Trei poliţişti francezi au fost trimişi în faţa tribunalului, în urma plângerii depuse de un cetăţean britanic care ajuta migranţi la Calais (nordul Franţei) şi care la rândul său a fost achitat de acuzaţiile de violenţă la adresa poliţiştilor, relatează miercuri AFP potrivit Agerpres..

Cei trei agenţi sunt acuzaţi de fals în acte, iar unul dintre ei şi de uz de violenţă de către o persoană înzestrată cu autoritate publică.În iulie 2018, cei trei poliţişti aflaţi în patrulare au intervenit pentru a alunga migranţi adăpostiţi sub un pod din Calais, cu scopul de a permite serviciilor municipale să facă curăţenie. Potrivit agenţilor, mai mulţi voluntari britanici au încercat "vehement" să-i oprească, între care Tom Ciotkowski, de 31 de ani, care l-ar fi insultat şi îmbrâncit pe unul dintre poliţişti. Conform procesului verbal, agentul l-ar fi împins la rândul său, iar în altercaţie amândoi au căzut.Această versiune a fost dezminţită de martorii grupului de voluntari britanici. La procesul din 2019 al lui Ciotkowski, care a fost acuzat de ultraj şi violenţă, în înregistrări video se vede cum poliţiştii încearcă să-i alunge pe voluntari, inclusiv printr-o lovitură cu piciorul.Într-o înregistrare Ciotkowski, care filmează, este auzit spunând "do not hit women" ("nu daţi în femei") şi citeşte un număr matricol, ulterior fiind împins de agentul-şef şi căzând, doar el, pe spate. Britanicul a fost apoi reţinut şi plasat în arest preventiv.Tribunalul l-a pus în libertate, apreciind că înregistrările video şi concluziile medicale nu susţin versiunea poliţiştilor, iar britanicul a depus la rândul lui o plângere împotriva acestora."Faptele raportate de poliţişti s-au dovedit a fi inexacte, aceştia dând dovadă de un comportament care nu a respectat misiunea ce le era încredinţată", a explicat procurorul regional Pascal Marconville.Cei trei funcţionari publici urmează să fie judecaţi cel mai probabil la începutul anului viitor.Este pentru prima dată când o plângere pentru violenţe împotriva voluntarilor are succes, au afirmat mai multe asociaţii de ajutor pentru migranţi, care denunţă cu regularitate "hărţuirile" la care sunt supuse.Potrivit Amnesty International, "această decizie aminteşte că filmarea abuzurilor poliţiei poate fi cel mai bun mod de a pune capăt impunităţii pe care un mare număr de poliţişti o consideră de prea multă vreme de la sine înţeleasă".