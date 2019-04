Tribut adus cântăreţei Dolores O’Riordan - The Cranberries a lansat ultimul album

Trupa irlandeză The Cranberries a lansat vineri ultimul album, „In the End”, un tribut adus cântăreţei Dolores O’Riordan, care a murit anul trecut potrivit news.ro

„In the End” este al optulea album de studio al grupului care a devenit cunoscut în anii 1990 cu piesele „Zombie” şi „Linger”. Pe el sunt incluse ultimele înregistrări făcute de O’Riordan.

Lucrul la acest album a început în 2017, în timpul unui turneu şi, până în iarna aceluiaşi an, O’Riordan şi chitaristul Neil Hogan au scris şi înregistrat demo-uri pentru 11 piese.

Având în vedere că vocea lui Dolores O’Riordan a fost înregistrată, chitaristul Neil Hogan, basistul Mike Hogan şi toboşarul Fergal Lawler l-au finalizat în memoria ei.

„Când ne-am dat seama cât de puternice sunt piesele, acesta a fost factorul decisiv, de fapt... nu avea rost să încercăm să distrugem moştenirea trupei”, a spus Neil Hogan, citat de Reuters. „Era evident că Dolores îşi dorea ca acest album să fie terminat. Era foarte, foarte încântată să intre în studio şi să îl înregistreze”.

Dolores O'Riordan, în vârstă de 46 de ani, a murit pe 15 ianuarie 2018, înecată în cadă pe fondul consumului excesiv de alcool, potrivit unui raport al legiştilor. Moartea sa a fost „un accident”.

„Din punct de vedere psihic, era într-o stare chiar bună. Era chiar mulţumită şi se simţea puternică şi abia aştepta o nouă fază a vieţii ei. Multe versuri de pe acest album vorbesc despre lucruri care se sfârşesc... oamenii poate vor interpreta diferit, dar vorbea despre o fază a vieţii ei personale”, a spus Lawler.

Grupul a anunţat iniţial că se va destrăma după lansarea „In the End”.

„Suntem foarte dezamăgiţi că nu putem cânta piesele live, pentru că asta a fost o parte foarte importantă pentru trupă din prima zi”, a spus Noel Hogan. El a precizat că au primit sugestii de a cânta cu alţi solişti, în formula de invitaţi, şi că îşi vor lua un timp pentru a se gândi la ce vor face.

The Cranberries a fost înfiinţată în 1989, în Limerick. Iniţial, trupa avea un alt solist. O’Riordan l-a înlocuit un an mai târziu şi The Cranberries a devenit cea mai bine vândută trupă irlandeză după U2, cu albume vândute în peste 40 de milioane de exemplare.

Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei irlandeze se află piese precum „Linger", „Dreams", „Zombie", „Ode to My Family", „Ridiculous Thoughts", „Salvation", „Free to Decide" şi „Promises". În perioada de pauză a formaţiei, între 2003 şi 2009, ea a urmat o carieră solo. În aprilie 2017, The Cranberries a lansat albumul „Something Else”. La Bucureşti, trupa a cântat în 2010 şi 2012.