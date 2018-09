TRIST Școli de lux construite în mai multe localități stau goale pentru că nu sunt copii

În timp ce mulți copii nu au unde să învețe, există școli de lux ridicate cu sume uriașe, care stau goale. În Dâmbovița s-a construit o clădire cu 1 milion de euro, care nu a fost folosită niciodată. La Galați o școală de 200.000 de euro e părăsită pentru că nu sunt copii.

Într-o localitate din Gorj, elevi care nu reușesc nicicum să ia bacalaureatul au la școală sală de forță și terenuri de fotbal. Primarul, și el fără diplomă de bacalaureat, a decis să investească în sport și să afle între timp din ce cauză au elevii rezultate slabe.

Galați

În județul Galați două unități sunt închise de ani de zile din cauza numărului mic de elevi

Două școli din județul Galați, construite în anii 2000, sunt închise de aproape un deceniu din cauza lipsei de elevi. Investiția în cele două unități, una din oraș, alta de la țară, depășeste suma de 400.000 de euro.

Școala din mediul rural a intrat în conservare, iar autoritățile locale alocă sume importante de bani ca să nu se degradeze, în timp ce unitatea din orașul Galați s-a transformat în grădiniță.

Școala din satul gălățean Plevna a fost construită între anii 2005-2007 printr-un proiect al BERD, în valoare de 200.000 de euro. Clădirea realizată din panouri de tip sandwich are două clase și anexe și a fost utilizată doar doi ani, fiind închisă deoarece la cursuri nu s-a adunat numărul necesar de elevi. Autoritățile locale spun că de aproape 10 ani fac eforturi ca să țină clădirea în conservare.

„Şcoala din satul Plevna a fost construită în 2005, a funcţionat câţiva ani, iar în 2009 Inspectoratul Şcolar a decis să o închidă. Clădirea este în conservare, noi o întreţinem în limita bugetului. Este făcută din panouri tip sandwich. Noi în toată comuna avem în jur de 200 de copii, ne confruntăm cu natalitate scăzută, ca peste tot în România. Copiii din satul Plevna merg cu microbuzul şcolar la şcoala din Rediu”, a declarat, la solicitarea MEDIAFAX, primarul comunei Rediu, Fănel Mihai.

Clădirea a fost construită deși în satul gălățean erau foarte puțini copii. Autoritățile școlare de atunci au decis să închidă unitatea și altele aflate în situații asemănătoare deoarece actul educațional nu este eficient când în același spațiu sunt adunați elevi din ani de studiu diferiți.

„În județul Galați, conform documentelor noastre, avem patru unități relocate. Este vorba despre trei școli și o grădiniță unde erau puțini elevi și aceștia au fost mutați la alte unități din comunele respective. Este vorba despre eficiență, nu este recomandat să ții jumătate de clasă. Clădirile intră în conservare sau primesc altă utilizare de la Primărie, dar la Galați nu au fost pierdute spații”, a spus, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IȘJ Galați, Oana Enache.

Probleme au fost și la singura școală din orașul Galați, construită în totalitate după revoluție. Clădirea a fost ridicată pe terenul unei școli vechi, iar investiția începută în anul 2002 și terminată în 2004 a depășit valoarea de 200.000 de euro.

În anul 2016, școala s-a desființat din cauza numărului mic de elevi, iar clădirea a fost la un pas să intre în conservare. Pe ultima sută de metri, reprezentanții Inspectoratului Școlar au acordat spațiul unui grădinițe din oraș.

„Școala Nicolae Mantu s-a desființat, elevii de acolo au fost mutați la altă unitate de învățământ. Erau puțini elevi, dar spațiul este folosit acum de o grădiniță. Aceasta avea nevoie de spațiu și am găsit acolo, am rezolvat problema, astfel încât să nu rămână neutilizată o clădire bună”, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al ISJ Galați, Oana Enache.

Potrivit datelor oficiale, din totalul de 421 de unităţi şcolare din judeţul Galaţi, 92 de școli și grădinițe nu sunt autorizate de Direcția de Sănătate Publică pentru a funcționa în anul şcolar 2018-2019. Dintre unităţile şcolare neautorizate, 16 se află în mediul urban şi 76 sunt la țară.

Gorj

După ce au investit peste trei milioane de lei pentru reabilitarea liceului din Turburea, unde niciun elev nu a promovat prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat din 2018, autoritățile au decis să amenajeze o sală de forță și un nou teren de fotbal, care au costat 60.000 de lei.

Liceul Tehnologic Turburea a fost reabilitat, anul trecut, cu fonduri de la Banca Mondială, în valoare de peste trei milioane de lei. Cei aproximativ 600 de elevi vor putea studia în clase cu mobilier nou, au toalete în interior și o bază sportivă modernă. Deși au condiții mai bune decât copiii de la oraș, rezultatele nu au fost pe măsură. Niciun elev al unității de învățământ nu a promovat prima sesiune a examenului naţional de Bacalaureat din 2018. Mai mult, nici primarul nu are diploma de Bac. Eșecul din acest an a determinat conducerea liceului și autoritățile să transforme liceul în şcoală profesională.

Primarul Ion Bârcă le-a pregătit totuși o surpriză elevilor. A amenajat o sală de forță și un teren sintetic, acoperit.

”Școala este 100% reabilitată. Pe lângă tot ce s-a făcut ca în fiecare an am venit cu mici surprize, tot pentru a învăța. Le-am făcut și o sală de forță și un miniteren sintetic, în interior, acoperit. Sala de forță este mai mică, le-am pus și o masă de tenis acolo, și asta pe lângă cele două terenuri sintetice pe care le avem în aer liber. Totul e făcut din fonduri proprii acum, a costat vreo 600 de milioane de lei vechi, mâna de lucru nu s-a plătit, facem cu cei de la Serviciul Public. Sportul este unul din materiile care sunt cele mai importante, a face sport înseamnă sănătate, a face sport, pe lângă sănătate, înseamnă și performanță. Vorbim de marile atlete ale lumii, Constantina Diță, Lidia Șimon, Eugen Șorop, care sunt de la noi. Ne putem lăuda cu mulți, cu nume sonore, la nivel mondial”, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Ion Bîrcă, primarul comunei Turburea.

În noul an școlar, liceul a fost transformat în școală profesională.

”Avem așteptări de la copii pe măsura investițiilor. Ne axăm pe clase de meserii, copiii să învețe o meserie, nu pe liceu. Nu am mai făcut clasă de a IX-a, doar profesională, anul acesta doar electromecanică. Mai avem doar o clasă de a XII-a și una de a X-a. Să învețe copilul o meserie. Ne axăm și pe sport. E cu tradiție. Avem atleta Șimon, vicecampionă olimpică și pe Diță, campioană olimpică din Turburea. Anul acesta, o elevă de clasa a XII-a are rezultate. Pe județul Gorj, suntem pe primul loc sau al doilea la rezultate la sport. Pe timpul iernii pot să desfășoare orele de sport în condiții normale, două clase simultan pot intra în sală, cu teren sintetic acoperit, o sală de forță, masă de tenis, saltele de gimnastică. La Bacalaureatul de toamnă a reușit o elevă să promoveze examenul, patru au plecat în străinătate, după ce în prima sesiune niciun elev nu a promovat examenul”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Gheorghe Benegui, directorul Liceului Tehnologic Turburea.

Chiar nu are diplomă de Bac la cei 54 de ani, primarul s-a dovedit un desăvârşit, dovadă că a fost și premiat pentru investițiile realizate în comună. Acesta dorește însă ca elevii să pună accent pe rezultatele școlare.

”Am luat locul I la o revistă de administrație publică la Timișoara, asta înseamnă că e o școală ultra modernă, cu toalete interioare, cu încălzire centrală, cu săli foarte mari, aerisite. Aici învață, cu cei de la liceu, grupa zero și cei de la grădiniță, avem în jur de 600 de elevi. Liceul rămâne profesional. Se va numi la fel. Ca și surpriză, la seral avem deja, la ora actuală, înscriși 38 de elevi”, a declarat Ion Bîrcă.

Edilul susține că vina pentru rezultatele slabe obținute de elevi la Bacalaureat le aparține profesorilor, iar din acest an a solicitat Inspectoratului Școlar Gorj să fie făcute frecvent inspecții în școală. Acesta a aflat recent că unul dintre dascăli obișnuia să plece de la ore, lăsându-i pe elevi singuri în clasă.

”Este mâna profesorilor. De aceea a început războiul meu cu profesorii. Duci copilul până în clasa a VIII-a, când să dea capacitatea șapte copii lăsați corigenți, dintr-o clasă. Am întrebat un profesor care e explicația și mi-a spus că sunt analfabeți, nu știu să scrie, nu știu să citească. I-am spus să îi fie rușine, în primul rând că tu îi zici în clasa a VIII-a că e analfabet. L-ai dus până în clasa a VIII-a, luăm cataloagele și vedem în catalog note de trecere. Cum a putut să ia în clasa a VI-a note mari și acum îi spui că e analfabet? Sper din tot sufletul să pună copiii mâna pe carte, că altfel nu avem nicio soluție. Eu le-am spus, le creez condiții. Și am o rugăminte: să se facă inspecții, să meargă în comune, că numai așa pot să pună piciorul în prag, iar profesorul să intre teama în el și să-și facă treaba, pentru că vine inspectorul. Nu mă dau cu profesorii ca să mă voteze, mă interesează ca cetățeanul comunei Turburea când își duce copilul la școală să fie mulțumit că dascălul și-a făcut datoria pe deplin. E bătaie de joc să te duci învățător, pui telefonul pe catedră și spui vedeți că telefonul e deschis și învățătorul pleacă din clasă, spunea că îi aude dacă vorbesc, să-i sperie, copiii stăteau în clasă, dar cine să-i învețe”, a încheiat primarul Ion Bîrcă.

Dâmbovița

În Dâmbovița, școala din comuna Dărmănești, a cărei construcție a costat un milion de euro și care a fost finalizată în 2013, nu a primit niciun elev de la inaugurare. Motivul? Inițial, aici ar fi urmat să funcționeze o școală profesională, având în vedere că un investitor anunțase intenția ridicării unei fabrici. Investiția nu s-a mai realizat, dar școala da.



Școala din Dărămești care a costat un milion de euro a fost ridicată la ieșirea din comună spre Târgoviște. Clădirea care iese din tiparul celor din zonă zace abandonată pe partea stângă a drumului.



Primarul din Dărmănești, Valentin Mihalache, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că aici urma să funcționeze o școală cu clasele I-X. Recepția finală a avut loc în 2013. În acești ani, niciun elev nu a pășit pragul unității de învățământ.



“Această școală a costat aproape un milion de euro. Este a Primăriei. Banii au fost de la Banca Mondială. Recepția finală a fost în 2013. Sunt mai multe motive pentru care nu a devenit funcțioală, printre acestea și diminuarea numărului de elevi”, a declarat primarul Valentin Mihalache.



Clădirea are 2 etaje. Sunt 8 clase și 4 laboratoare. Între timp însă în unele zone ale clădirii au apărut igrasia și mucegaiul.



“Sunt zone care trebuie refăcute. La o clădire care zace nefolosită așa se întâmplă. Nu are încălzire. Au apărut igrasia și mucegaiul în anumite zone”, spune primarul din Dărmănești.



Edilul a precizat că este în trative cu Ministerul Afacerilor Interne pentru a fi înființat aici un centru de pregătire.

La rândul său, inspectorul general școlar al ISJ Dâmbovița, Sorin Ion, a declarat că în condițiile actuale această construcție nu-și avea rostul.

“Mă îndoiesc că cineva din inspectorat (ISJ - n.r.) a fost întrebat la momentul construcției cu privire la necesitatea școlii. Eu nu eram inspector șef atunci. În condițiile prezentate atunci de ei, construcția era necesară, în condițiile actuale, nu”, a declarat Ion.



Inspectorul general școlar a precizat că școala a fost ridicată după ce un investitor străin și-a arătat intenția ca în zonă să ridice o fabrică.



“Investiția nu s-a mai făcut. Aici ar fi urmat să fie o școală profesională sau liceu tehnologic. Nu s-au mai făcut. Acum Primăria e în discuții ca aici să fie făcut un centru național ISU”, a spus Sorin Ion.



În Dărmănești funcționează două școli, în comună fiind aproximativ 500 de elevi.