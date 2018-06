Trump șochează mapamondul cu schimbarea de discurs. Kim Jong-un ridicat în slăvi: 'Foarte demn', 'inteligent', 'talentat'

Preşedintele Donald Trump l-a elogiat pe liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care-l consideră un ”negociator foarte demn şi foarte inteligent” în numele poporului său, înainte ca cei doi lideri să se despartă, după summitul lor istoric, marţi, în Singapore, relatează The Associated Press, conform news.ro.

Trump a fost întrebat de jurnalişti, la ultima sa apariţie împreună cu Kim, ce l-a surprins cel mai mult în timpul întâlnirii.

Şeful statului american a răspuns că Kim are o ”mare personalitate” şi este ”foarte inteligent. O combinaţie bună”.

El a adăugat că a aflat că Kim este ”un om foarte talentat” şi că ”îi place ţara sa foarte mult”.

Locatarul Casei Albe a încheiat summitul spunând că au avut amândoi ”o zi formidabilă” şi au ”învăţat multe lucruri unul despre celălalt şi despre ţările” lor.

Trump a subliniat că se aşteaptă să se întâlnească din nou, în mai multe rânduri.

WATCH: President Trump says North Korean leader Kim Jong Un has a "great personality," is "very smart," is a "worthy negotiator," and "a very talented man" following signing of #TrumpKimSummit document. https://t.co/SjJeNHlVRD pic.twitter.com/Ujtl85sCvL