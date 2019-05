Trupa Compact şi Cristi Minculescu, Valter & Boro vor cânta în deschiderea concertului Status Quo de la Bucureşti

Trupa Compact şi Cristi Minculescu, Valter & Boro vor cânta în deschiderea concertului pe care grupul britanic Status Quo îl va susţine pe 26 august la Arenele Romane din Bucureşti, potrivit news.ro.

Compact, înfiinţată în 1977, la Cluj-Napoca, este formată din Paul Ciuci (voce, chitară), Cătălin Tuţă - Popescu (clape), Ionuţ "John" Micu (tobe) şi Lucian "Lucas" Iluţ (bas).

Trupa a lansat şase albume de la debutul „Fata din Vis” (1978), cel mai recent fiind un material live, care cuprinde compoziţii din 30 de ani de activitate.

Compact a mai deschis concerte ale unora ca Bonnie Tyler, Europe şi Scorpions şi în prezent se află în turneu naţional.

Cristi Minculescu (voce), Valter Popa (chitară) şi Doru Borobeică (bas), foşti membri ai grupului Iris, colaborează în această formulă din august 2017. Lor li s-a alăturat Mihai Dumitrescu (tobe), colaborator permanent.

Pe scena Arenelor Romane, ei vor interpreta piese cunoscute ale trupei Iris, dar şi compoziţii recente.

Status Quo este un grup boogie - hard rock britanic, înfiinţat în 1962 la Londra, de Francis Rossi şi Alan Lancaster. Iniţial, grupul s-a numit The Spectres, dar, după mai multe schimbări de componenţă, a adoptat numele The Status Quo la sfârşitul anului 1967 şi a devenit Status Quo în 1969.

Trupa britanică a lansat peste 30 de albume şi numeroase piese de succes, peste 60 dintre ele ocupând poziţii fruntaşe în topul din Marea Britanie. Cele mai cunoscute titluri dintre single-urile lansate de formaţia britanică sunt „Rockin' All Over the World”, „In The Army Now”, „Whatever You Want” şi „Come on You Reds”. Status Quo a primit, în 1991, un Brit Award pentru contribuţia adusă industriei muzicale britanice.

Grupul a mai concertat la Bucureşti în 2012.

În prezent, trupa este alcătuită din Francis Rossi (voce, chitară), Andy Brown (voce, clape, chitară ritmică), John Edwards (bas), Leon Cave (tobe) şi Richie Malone (chitară ritmică).

Biletele pentru concertul de la Bucureşti pot fi cumpărate din reţeaua iabilet.ro şi au preţuri cuprinse între 119 şi 300 de lei, în funcţie de locul ocupat, la care va fi adăugată o taxă de 10 lei.