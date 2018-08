Tudorel Toader face DEZVĂLUIRI despre cum s-a lepădat una dintre candidatele la șefia DNA de Laura Codruța Kovesi: Ce i-a spus ministrului la interviu

Tudorel Toader a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre ceea ce se întâmplă în interiorul DNA și ce a făcut Laura Codruța Kovesi în mandatul său. Toader a dezvăluit ce i-a spus una dintre candidatele la șefia DNA, venită chiar din interiorul Direcției. Chiar dacă nu i-a dat numele, precizăm că între cei 4 candidați s-au aflat două femei, ambele procuroare la DNA: Florentina Mirică - procuror-şef serviciu la Secţia de combatere a corupţiei din cadrul DNA şi Elena Grecu - procuror-şef serviciu în structura centrală a DNA. .

”O distinsă doamnă candidat la funcția de procuror-șef la DNA spunea că are, în cadrul Direcției, o competență managerială foarte redusă, că e șef la o secție, și nu la o direcție, că are doar câțiva procurori pe care îi coordonează și că în felul acesta, am înțeles noi toți din comisie, eu ca ministru și cei patru secretari de stat, se distanța de managementul realizat de fostul procuror șef. Dar nu ne-a spus că un șef, așa cum a spus dânsa, cu competențe reduse, are totuși seif, are totuși în lucru acele 300 de dosare referitoare la magistrați, procurori sau judecători, dar dacă sunt 300 de dosare, în mod sigur pot fi mai mulți magistrați la care să se refere pentru că un dosar poate viza 2-3-4 făptuitori. Asta este realitatea. Bănuiesc că sunt judecători de secții penale. După ce cele 300 de dosare vor fi transferate de la această secție mică, mică, a DNA-ului la secția specială de la Ministerul Public, vom vedea, vom afla câți făptuitori sunt, pot fi cauze de urmărire penală in rem, cauze cu urmărire in personam, vom vedea la câți judecători se referă, la câți procurori, care e profilul judecătorului vizat. Eu tind să cred că e vorba de judecători de secție penală.

Citește și: Prețurile cresc mai rapid ca niciodată! Românii, sufocați de creșterea alarmantă

Este cât se poate de grav așa ceva. De aici vedem rezistența pe care mulți au făcut-o față de înființarea acestei secții speciale, ca să nu treacă de la DNA la Ministerul Public.”, a spus Tudorel Toader la Antena 3.