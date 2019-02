Tudorel Toader, scrisoare către prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat, joi, întrebat cum răspunde criticilor aduse OUG pe legile justiției, că i-a trimis o scrisoare prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în care i-a prezentat ordonanța de modificare a legilor justiției.

Întrebat ce le spune celor care critică modificările aduse legilor Justiției prin intermediul ordonanței de urgență, ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat: "Am trimis o scrisoare prim-vicepreședintelui Timmermans în care i-am prezentat ordonanța de modificare a legilor justiției și vă mulțumesc. Deocamdată, am trimis scrisoarea către Timmermans și pe parcurs vă voi da toate detaliile. CSM să-și vadă în curtea lui, de atribuțiile pe care le are".

Și premierul Viorica Dăncilă a declarat, marți, că nu știa despre ordonanța de urgență pe legile justiției, precizând că era pe lista suplimentară a Guvernului și că va avea o întâlnire la Madrid cu prim-vicepreședintele CE Frans Timmermans la care îi va explica motivele adoptării actului normativ. De altfel, Frans Timmermans a declarat, marți, la Bruxelles, că nu a știut că va fi adoptată o nouă ordonanță de urgență pentru modificarea legilor justiției.

Ordonanța de urgență care modifică legile justiției a fost criticată de principalele structuri de parchet din Ministerul Public, DNA, DIICOT, dar și de către Secția de procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Uniunea Națională a Judecătorilor din România. Aceștia reclamă încălcarea principiului separării carierei judecătorilor de cea a procurorilor și critică modificarea condițiilor de accedere la instanța supremă.

OUG pentru legile justiției, care a fost publicatămiercuri seară în Monitorul Oficial, prevede o serie de modificări, precum numirea procurorilor de rang înalt sau chiar atribuțiile șefului Secției de anchetă. Una dintre prevederi arată că șeful Secției de anchetă poate dispune asupra tuturor soluțiilor cu magistrați. Este modificată și procedura de numire în funcție a procurorilor de rang înalt, astfel că aceștia nu mai primesc aviz din partea Secției de procurori a CSM, ci din partea plenului Consiliului.

O altă schimbare importantă se referă la delegările în funcțiile de conducere ale parchetelor. Astfel, potrivit noii OUG, procurorii nu pot fi delegaţi în funcţiile de conducere din cadrul parchetelor pentru care numirea se face de preşedintele României. În prezent, Călin Nistor, adjunctul DNA, este delegat în funcția de șef al Direcției, deoarece Președintele Klaus Iohannis a refuzat numirea Adinei Florea pe această funcție. În prezent, Adina Florea este la Secția de anchetare a magistraților.