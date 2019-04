Tudorel Toader spune că pleacă mulțumit din minister: 'Am făcut parte din trei guverne. Niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea'

Ministrul Justiției Tudorel Toader a afirmat joi că pleacă mulțumit din minister. „Am făcut parte din trei guverne”, a precizat Toader, adăugând că nu poți mulțumi pe toată lumea.

„Eu am fost doi ani și două luni ministru al Justiției. Spunea cineva că aș fi undeva peste jumătatea mandatului. Prin urmare, eu cred că mi-am îndeplinit obligațiile. Niciodată nu poți să mulțumești pe toată lumea și plec mulțumit de experiența pe care am dobândit-o. Sigur că n-am venit la minister să dobândesc experiență. Am venit la minister să pun în aplicare experiența pe care am avut-o, pe care o am de fost judecător CCR. A fost o echipă frumoasă, am făcut parte din trei guverne. Eu am avut continuitate, am fost onorat și categoric nu poți mulțumi pe toată lumea”, a spus Toader.