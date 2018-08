Tudorel Toader susține că EVALUAREA lui Augustin Lazăr NU are legătură cu dosarul protestului:Decizia nu a fost luata exclusiv pe baza unor circumstante recente

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că evaluarea procurorului general nu reprezintă o formă de presiune în legătură cu dosarul protestului din 10 august, menționând că procedura declanșată nu este bazată exclusiv pe existenta protocolului din 2016.

"Aceasta declarație nu reprezintă o polemica, sunt doar simple precizari. Decizia de declansare a procedurii de evaluare a procurorlului general de la PICCJ nu a fost luata exclusiv pe baza unor circumstante sau imprejurari recente. Cu ceva timp in urma spuneam ca vine o vreme când fiecare dintre noi trebuie sa fie evaluat in legatura cu activitatea pe care o desfasoara. Cooperarea normala personala sau institutionala este posibila si necesara in conditiile unor comportamente normale. În mod rezonabil nu se sustine afirmatia potrivit careia evaluarea procurorului general poate fi considerata o forma de presiune exercitata in legatura cu solutionarea unor dosare referitoare la protestul din 10 augt 2018, respectiv dosarul Revolutiei, în conditiile in care acest din urma dosar treneaza de foarte mult timp. Intr-o astfel de logică, o atare evaluare devine imposibil de realizat deoarece permanent se afla si se vor afla dosare cu rezonante sociale", a declarat ministrul Justiției.