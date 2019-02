Turnură SPECTACULOASĂ în cazul bărbatului care practica medicina fără drept : DSP a depus plângere penală pe numele lui și al unor angajați

Direcția de Sănătate Publică a depus plângere penală pe numele bărbatului suspectat că a practicat fără drept medicina, precum și pe numele unor angajați, potrivit unor informatii STIRIPESURSE.RO.

La momentul transmiterii știrii, bărbatul este audiat la Secția 4 de Poliție.

Reprezentantii Politiei Capitalei au anuntat că la acest moment barbatul este suspectat de inselaciune, nefiind inceputa urmarirea penala pe numele lui pentru practicarea fara drept a meseriei.

Acuzatia de inselaciune vine ca urmare a unei plangeri depuse de 2 medici in luna noiembrie, in care acestia sustin ca li s-a oferit de către cetateanul italian un spatiu spre inchiriere, care nu ii apartinea in realitate. Politistii spun ca in acel caz s-au facut audieri,

"Pe parcusul audierilor s-a concluzionat ca a folosit si o alta identitate. In luna decembrie am demarat o serie de activitati cu privire la verificarea autenticitatii unor documente, au intrebat autoritatile din Romania dar si din Italia, am facut si audieri, am analizat documente, unele sunt in limba romana, altele care urmeaza sa fie traduse. Am purtat corespondenta inclusiv cu atasatul intern0 al Italiei la Bucuresti. Inclusiv azi am primit documente. Se atesta ca cetateanul italian a fost condamnat in Italia pentru fapte asemenatoare si nu figureaza in tabloul medicilor din Italia. Colegiul Medicilor a facut plangere in ianuarie, se fac cercetari privnd folosirea fara drept a functiei. In curusl zilei de ieri am emis si citatie, a fost dat in consemn", a declarat reprezentantul Politiei.