Video - Ministrul ucrainean al Apărării cere Occidentului, la Atlantic Council, 'cel puţin 100' de sisteme de tip Himars

Ministrul ucrainean al Apărării Oleksii Reznikov, cere marţi Occidentului, într-o intervenţie prin videoconferinţă la Atlantic Council, să furnizeze Ucrainei în mod considerabil mai multe ssteme de artilerie de precizie şi subliniază că acestea pot ”schmba situaţia” şi permite o contra-ofensivă împotriva armatei ruse, relatează AFP, potrivit news.ro.

Statele Unite au livrat Ucrainei, de la jumătatea lui iunie, mai multe sisteme de artilerie de precizie de tip HIMARS, cu rază de acţiune de 80 de kilometri, şi urmează să livreze altele.

”Aceste sisteme ne-au permis să distrugem aproximativ 30 de posturi de comandament şi depozite de muniţie”, subliniază, la Atlantic Council, Reznikov.

”Asta a redus în mod semnificativ înaintarea ruşilor şi a redus enorm intensitatea tirurilor lor de artilerie. Deci funcţionează. Le suntem recunoscători partenerilor noştri”, adaugă el.

Reznikov pledează ca Occidentul să trimită Kievului şi mai mult armamernt de acest tip.

”În vederea unei contra-ofensive eficiente, vom avea nevoie de cel puţin 100 (de sisteme de tip HIMARS), cred eu”, insistă el.

”Asta ar putea să schimbe situaţia pe câmpul de luptă”, adaugă ministrul ucrainean.

Oleksii Reznikov cere, de asemenea, să se livreze Ucrainei sisteme cu rază mai mare de acţiune - de 100-150 de kilometri -, cu scopul de a întrerupe legătura dintre militarii ruşi şi dispozitivul de susţinere a acestora.

Administraţia preşedintelui american Joe Biden a refuzat, însă, să furnizeze acest tip de armament Ucrainei. Ea se teme că Kievul l-ar putea folosi pentru a viza ţinte pe teritoriul Rusiei, ceea ce ar implica Occidentul într-o confruntare directă cu Rusia.

