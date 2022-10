UE nu intenționează să înghețe negocierile cu Serbia - Reacția lui Aleksandar Vučić

"Raportul Comisiei Europene privind progresele înregistrate în procesul de integrare europeană arată că ne continuăm munca și dorim să folosim energia noastră politică, mijloacele financiare și inițiativele diplomatice în Balcanii de Vest. Avem divergențe pe anumite probleme, în special când este vorba de politica externă și sancțiuni, dar trebuie să discutăm și sper că le vom rezolva" – a declarat șeful delegației Uniunii Europene la Belgrad, Emanuele Giaufret, după ce a predat președintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, raportul Comisiei Europene privind progresele Serbiei, notează Tanjug citată de RADOR.

Giaufret a declarat că actuala criză de securitate care afectează Europa și lumea întreagă solicită mai multă unitate și acum este momentul adoptării unor decizii grele pentru a se putea merge înainte. "Trebuie să fim uniți pentru a depăși dificultățile economice, energetice și de securitate" – a declarat șeful delegației UE la Belgrad, adăugând că UE nu are intenția de a îngheța procesul de negociere cu Serbia și continuă să acționeze pentru ca Serbia să continue parcursul european. "Acesta este obiectivul principal la care lucrează UE" – a răspuns Giaufret la conferința de presă susținută împreună cu Vučić, când a fost întrebat cum comentează declarația ministrului kosovar de externe, care a făcut apel la UE să înghețe negocierile de aderare cu Serbia din cauza apropierii de Rusia. Șeful delegației UE la Belgrad a declarat că Serbia a îndeplinit încă de anul trecut condițiile pentru deschiderea capitolelor de negociere privind Competitivitatea și creșterea favorabilă incluziunii, dar deschiderea depinde de decizia statelor UE, care privesc situația în ansamblu.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a declarat că în următoarea perioadă Serbia va "fi pe un balansoar", deoarece avansarea în procesul de integrare europeană va fi condiționată uneori de sancțiunile contra Rusiei, alteori de relațiile cu Pristina. "Va fi un balansoar – odată vor fi sancțiunile, altă dată Kosovo" – a declarat Vučić, adăugând că este important să se acționeze în beneficiul cetățenilor, "să fim puternici, fermi și dedicați reformelor, să avem în vedere tot ce a spus (șeful Delegației UE la Belgrad, Emanuele) Giaufret". "În ce privește Kosovo, singuri ne-am făcut rău când am acceptat ca negocierile să fie mutate sub auspiciile UE. Acum ne putem plânge sfântului Petru, pentru că indiferent de ce spune UE că este neutră în privința statutului Kosovo, totuși consideră Kosovo stat independent și dorește să ne determine și pe noi să-l recunoaștem" – a declarat Vučić, adăugând că în fața Serbiei este un drum greu, că se teme că nu vor fi știri bune pentru Serbia pe această temă, pentru că "integritatea noastră teritorială are un sens pentru noi și alt sens pentru ei". Vučić a declarat că Serbia a înțeles mesajele din raportul Comisiei Europene, în special cele referitoare la Federația Rusă. "Am spus că vom ține cont și vom analiza cu seriozitate pozițiile și propunerile lor. Singura obiecție se referă la nearmonizarea cu declarațiile UE privind politica externă" – a declarat Vučić.