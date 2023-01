Video Nicolae Ciucă scoate funcționarii la raport: premierul a dat noi termene privind implementarea PNRR

Premierul Nicolae Ciucă a dat ordine noi privind procesul de implementare a PNRR. Ciucă spune că funcționarii care se ocupă de implementare trebuie să discute deschis cu Comisia Europeană privind inadvertențe sau dificultăți în procesul de implementare.

Ieri am desfășurat ședința pentru PNRR în care am analizat progresul atât în ceea ce privește nivelul de îndeplinire, cât și măsurile pe care trebuie să le luăm în continuare încât să ne asigurăm că cererile de plată să fie onorate de comisie. Am stabilit ca până la finele lunii acolo unde sunt aspecte de clarificat cu Comisia să avem un plan pe care fiecare din coordonatorii de comisii să îl prezinte în ședința de guvern. Am stabilit ca toate elementele care necesită clarificare să fie oprtun soluționate, a spus Ciucă.