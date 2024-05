Ultimele clipe din viața liderului iranian, Ebrahim Raisi: detaliile accidentului, dezvăluite de șeful de cabinet al președintelui

"După rugăciunile de la prânz, am plecat spre direcția Tabriz. Vremea era senină, nu existau condiții meteorologice care să ne îngrijoreze. După o jumătate de oră de stat în aer, înainte de a ajunge la mina de cupru Sungun, a apărut o mică porțiune de nori; întreabă intervievatorul: "Deci nu era ceață?". El a răspuns: "Deloc. Era ceață la sol, dar nu și în aer, unde avansam cu elicopterele. Cu toate acestea, într-o mică zonă compactă, era un mic petic de nori deasupra unei stânci. Din punct de vedere al înălțimii, acest nor se afla pe aceeași înălțime cu înălțimea zborului nostru.

Acolo a fost momentul în care pilotul de elicopter, acum martir, care era și comandantul flotei, care le-a spus celorlalți piloți să se ridice deasupra norilor. Noi eram al treilea pilot, în spatele elicopterului președintelui. Am ajuns deasupra norilor, am avansat timp de aproximativ 30 de secunde. Pilotul nostru și-a dat seama brusc că elicopterul principal care îl transporta pe președinte lipsește.

El a răspuns: "Da, exact, după ce am urcat deasupra norilor, nu am mai văzut elicopterul principal. Ascensiunea în sine nu s-a simțit dificilă sau grea. Uneori, atunci când folosim avionul, simțim turbulențe, dar de data aceasta, când am urcat, nu am simțit absolut nimic în interiorul elicopterului. Iar după ce am urcat nu au mai apărut alți nori.

"Nu, nu a fost niciuna.

La scurt timp după aceea, am reușit să vedem sub noi și nu mai existau nori și am ajuns în zona minei de cupru. Ne-am dat seama însă că pilotul nostru face brusc o întoarcere în U, așa că l-am întrebat de ce? A spus că unul dintre elicopterele noastre lipsește. Estimăm că au făcut o aterizare de urgență, pentru că nici noi nu mai aveam contact radio cu el. Așa că l-am întrebat când a fost stabilit ultimul contact? Pilotul a răspuns: "Acum un minut și 30 de secunde, când pilotul ne-a spus să ne ridicăm deasupra norilor."

Pilotul nostru a înconjurat zona de câteva ori, dar zona cu pata de nor era invizibilă și pentru noi și era prea riscant să intrăm în acea zonă. Nu am reușit de mai multe ori să stabilim niciun contact radio. Am fost nevoiți să aterizăm după 30 de secunde la mina de cupru Sungun pentru a investiga.

În timpul zborului, am avut convorbiri continue pe telefonul mobil cu pasagerii, inclusiv cu garda de corp, domnul Abdollahian, cu guvernatorul din Azerbaidjanul de Est și cu imamul de vineri din Tabriz. Cu toate acestea, am încercat să îi sunăm pe toți fără succes.

După câteva încercări, apelând telefonul mobil al căpitanului care îl însoțea pe președinte, cineva a răspuns la telefon. Era ayatollahul Hashem, imamul de vineri din Tabriz. Acesta ne-a spus că nu mă simt bine. Nu ne-a spus nimic special. L-am întrebat ce s-a întâmplat mai exact? Ne-a spus că nu știe ce s-a întâmplat, iar când a fost întrebat despre locul unde se află, a spus că nu știe. Ne-a descris doar ceea ce putea vedea, ne-a descris ce a văzut, de exemplu, înconjurat de copaci. L-am întrebat despre starea celorlalți, ayatollahul a răspuns că este singur și că nu a putut vedea pe nimeni altcineva și că este singur.

Mina de cupru dispunea de facilități bune, cum ar fi ambulanțe și vehiculele necesare. Am format o echipă pentru a merge să îi căutăm. Am cerut și ajutor de urgență imediat."

