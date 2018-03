Un analist politic APRINDE 'războiul' momentului: 'S-au certat și au început să se denunțe ca să se debaraseze de un trecut compromițător'

Stelian Tănase a pus 'tunurile' pe George Maior și Florian Coldea, după dezvăluirile lui Liviu Dragnea. "Cînd șefii SRI – Maior si Coldea – aleg si resping ministri si/sau procurori, ei se plasează clar în afara legii.", a scris analistul politic pe blog.

"Scandalul a ajuns la punctul de fierbere. Dragnea, Ponta Ghiță, Maior, Coldea, Oprea, etc. sunt la rampă și fac declarații halucinante. Rămîn în expectativă, dar cu rolurile lor, Kovesi și Dâncu. Or mai fi și altii. Ce spun acestia, prinși cu mîța in sac nu trebuie crezut pe cuvînt. Ei se află în plin razboi. Intii -cam din 2005- au alcătuit o gășcă, o sectă, cum vreți. Contextul s-a schimbat, timpul s-a scurs și au descoperit că – măcar unii – au alte interese. S-au certat și au început, iată, să se denunțe ca să se debaraseze de un trecut compromițător. Unii ca să-și salveze pielea, alții averea, alții libertatea…

Acesti d-ni si dne au fost intr-o vreme o gașcă extrem de unită și periculoasă care a depăsit cu mult în anii ei de glorie cadrele Constituției. Marile hotărîri nu se luau în guvern sau în Parlament, ci de acest grup. Puterea avea o dimensiune ocultă. Participanții au uitat de separația puterilor in stat. S-au cartelat pentru a face jocurile si a controla societatea românească. Le-a plăcut să fie policy makers ai acestei țări oropsite și naive. Au făcut multa vreme ce i-a tăiat capul – au șters nume de pe listă, au distrus cariere, au făcut ministri, au defăimat și compromis oameni. Și-au impins în față favoriții. Au dres combinații, au făcut praf guverne, au inventat altele. Și-au împărțit țara pe căprării, au controlat totul în politica românească. Nu s-a mișcat un băț de chibrit fără acordul lor.

Ce este înfricoșător este amestecul vădit al SRI – un serviciu secret – in viața partidelor și în deciziile lor, a mai multor guverne și a DNA. Acest comportament este trăsătura tipica -de manual- a unui regim autoritarist, ori a unei dictaturi. România rămine o „shadow democracy”- o fațadă de legi și instituții democratice, golite de conținut pentru că substanța lor este în realitate nedemocratică. Este dictatul cîtorva, a unui clan. Cîrdășia dintre serviciile secrete și parchete este letală pentru situatia unui regim democratic. Asemenea regimuri nu rezistă, au doza mare de minciună conținută și ilegimitate pentru că ignora voința electoratului – rațiunea de a fi a unuei democrații. Cînd șefii SRI – Maior si Coldea – aleg si resping ministri si/sau procurori, ei se plasează clar în afara legii. Mă rog, dacă mai contează pentru cineva legea!

În fine, ma intreb acum pină unde vor merge aceste dezvăluiri? Pina unde va merge ancheta parlamentară? Pe scurt- cind și cine va pune batista pe țambal pentru a mușamaliza totul!? Nu văd pe nimeni în stare să spuna tot adevarul despre aceasta trista realitate. O plasă de complități la inalt nivel acoperă această afacere murdară.", a scris Stelian Tănase pe blog.