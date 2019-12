Un bebeluș din Vrancea a murit la câteva ore după ce a primit tratament pentru roșu în gât

Apropiații familiei unui bebeluș de cinci luni acuză un medic de la Policlinica din Focșani că i-a dat copilului tratament pentru roșu în gât, iar acesta a murit câteva ore mai târziu de pneumonie. Poliția Vrancea a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Acuzațiile au fost făcute pe Facebook de un apropiat al părinților bebelușului. El spune că medicul care a văzut copilul i-a prescris spray de gât. Copilul a murit câteva ore mai târziu, iar la autopsie s-a constatat că a avut pneumonie.

„Nepăsarea și așteptatul șpăgii omoară din nou. În data de 6 decembrie, o tânără din satul Ciușlea, comuna Garoafa, s-a prezentat la unitatea primiri urgențe Sf. Pantelimon Focșani cu fetița ei de numai 5 luni. După ce i-a făcut doar un control <în gât>, i s-a spus că fetița are roșu în gât și atâta, eliberându-i-se doar o rețetă (...). Când tânăra a cerut să fie internată, i s-a spus că nu sunt locuri în spital și că nu e grav. Până a doua zi de dimineață, un îngeraș de numai 5 luni și-a primit perechea de aripi, trecând la cele sfinte, având pneumonie. Nici măcar un control cu stetoscopul nu i s-a făcut“, a scris, pe Facebook, Lucian Constantin.

Conducerea unității medicale a constatat că bebelușul nu a fost înregistrat la Unitatea de Primiri Urgențe sau la Secția de Pediatrie, ci a fost văzut de un medic din Policlinică. Acesta spune că a consultat copilul „pe îndelete”.

„La examenul clinic nu am depistat semne de insuficiență respiratorie, copilul respira bine, era bine colorat, avea tonus bun. Copilul a fost consultat pe îndelete, dezbrăcat, pentru că așa consult toți copiii sugari. Copilul a primit o rețetă acasă, cu antitermice și simptomatice. Dacă era caz de internare îl trimiteam. Orice copil febril sub vârsta de șase luni, fără alte semne de boală, poate fi tratat acasă. Un copil care are insuficiență respiratorie nu poate să sugă, să se alimenteze cum trebuie, este agitat”, a declarat medicul Mihaela Mihalache, în timpul unei conferințe de presă.

Cazul este anchetat de polițiștii vrânceni, care au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.registrat un dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Cadavrul a fost dus la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei”, a declarat, la solicitarea MEDIAFAX, purtătorul de cuvânt al IPJ Vrancea, Cătălina Murariu.

Anchetatorii așteaptă rezultatul expertizelor pentru a continua cercetările.