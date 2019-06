Un fost șef SPP critică în termeni duri ultimul proiect al SRI: 'Scopul final este să domine societatea românească în interesul celor din exterior'

Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, critică în termeni duri sistemul IT pus în funcțiune de Serviciul Român de Informații prin care poate controla modul de cheltuire a banilor în instituţii publice.

„SRI - INSTITUTIE PUBLICA, SAU STRUCTURA MAFIOTA?

Nu exclud posibilitatea ca unii dintre dumneavoastra sa considere titlul acestei postari ca fiind foarte dur! Imi asum acest risc, dar prin cele pe care le voi prezenta in continuare am sa va demonstrez contrariul. O institutie publica, responsabila, in speta SRI, actioneaza numai in limitele impuse de normele legale in vigoare, de Constitutie, de Legea privind Siguranta Nationala a Romaniei, si de Legea de Organizare si Functionare, in special. Daca analizam activitatea acestei structuri, vom observa foarte usor ca in ultimii 12 ani ea, in mod sistematic, si-a depasit cu mult atributiile conferite prin lege, organizand si desfasurand actiuni si activitati din sfera de responsabilitate a altor autoritati publice. Nu am sa reiau aspectele referitoare la acest subiect, aspecte prezentate in analizele publicate de mine anterior. Ele pot fi usor lecturate daca sunt accesate site-urile publicatiilor care le-au preluat, precum si contul si pagina mea pe Facebook. Asa cum am prezentat acolo, SRI s-a implicat in mod ilegal in Justitie, creand un adevarat camp tactic, fabricand dosare si probe pentru a condamna persoane publice incomode, si pentru a le scoate din zona de interes, cum a facut de fapt si cu oamenii de afaceri pentru a le lua, sau a le controla afacerile si in acest mod pentru a prelua in interesul propriu al celor din conducerea institutiei a unor comisioane care depasesc orice imaginatie. Amestecul brutal in viata politica, schimbarea rezultatului votului popular, sustinerea prin mijloace ilegale a unor persoane care sa acceada in functii publice foarte importante, sau mentinerea unora in posturile pe care le ocupasera in detrimentul vointei electoratului, controlul asupra unor oameni politici, a unor magistrati, a unor functionari publici, precum si a unor specialisti in diferite domenii, prin diverse procedee profund nelegale, cu scopul final de a domina societatea romaneasca in interesul celor din exterior sub comanda carora se afla, dar si in interes personal pentru obtinerea prin mijloace de tip mafiot a unor imense sume de bani, sunt aspectele pe care le-am abordat de atatea ori in interventiile mele in mass-media, pe retelele de socializare, dar si in cadrul audierilor la Comisiile Parlamentare, inclusiv a celei de control SRI. Am mentionat aceste lucruri, doar pentru a va reaminti cateva din multitudinea de aspecte care se pot imputa conducerii SRI, trecute si prezente. Si pentru ca nu erau suficiente abuzurile, substituirile de atributi ale altor institutii publice, faradelegile savarsite, cei de la SRI, vazand ca pierd teren in anumite sectoare, obligati fiind de evolutia situatiei in ultimii doi ani sa-si retraga oamenii din diverse institutii publice, au pus la punct un nou sistem prin care sa mentina controlul asupra zonelor de interes, intrand cu bocancii in sfera de competenta a altor autotitati publice. Astazi au aparut mai multe relatari in mass-media, dar si pe conturile de socializare (a se vedea Dan MV Chitic) despre finalizarea unui proiect de tip “Big Brother” prin intermediul caruia structura de informatii sa-si mentina controlul si pozitia de forta asupra societatii romanesti.

“Serviciul Român de Informaţii a pus în funcţiune sistemul IT prin care poate controla modul de cheltuire a banilor în instituţii publice. Sistemul ar trebui să poată identifica rapid şi firmele ai căror acţionari sau administratori figurează la mai multe societăţi şi au cazier judiciar, precum şi persoanele fizice în cazul cărora sunt neconcordanţe între venitul declarat şi clădirile, terenul sau maşinile cumpărate" (profit.ro.).

"SRI, prin Unitatea Militară 0929 București, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, a finalizat la termen implementarea proiectului SII ANALYTICS - Sistemul informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date, cod MySMIS2014+ 101622, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. Operaționalizarea proiectului a dus la atingerea scopului definit de "dezvoltare a funcției de prevenție, detectare și luare de măsuri pentru reducerea redundanței plăților în zona publică, prevenirea fraudei și abuzurilor și creșterea eficienței în actul guvernamental", așa cum a fost constatat și de către Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale (OISPSI), precum și de auditorul extern contractat să verifice corecta implementare a proiectului, în intervalul decembrie 2018 - februarie 2019", a comunicat SRI publicatiei Profit.ro.

"Astfel, s-a concluzionat că sistemul pune la dispoziția instituțiilor publice mecanisme avansate de integrare, corelare, regăsire, vizualizare, analiză, colaborare și avertizare, asigurând astfel construirea unor procese ample de explorare, descoperire și investigare a situațiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată și evaziune fiscală la nivel național, precum și a faptelor asociate fenomenului de corupție și de finanțare a terorismului, în vederea diminuării și prevenirii acestora", declara SRI.

Unii dintre dumneavoastra se vor intreba: unde este problema.

Este o problema imensa generata de faptul ca SRI nu are competente legale in domeniile vizate de acest sistem si preia in mod ilegal competentele altor autoritati publice investite prin normele constitutionale sau cele cuprinse in diverse legi speciale sau ordinare, cum este cazul Curtii de Conturi a Romaniei singura autoritate abilitata sa controleze si sa supravegheze asupra modului de cheltuire a banului public, sau al ANAF, ale carei atributiuni se regasesc total si sunt vizate de proiectul dezvoltat de SRI si pe care structura de Siguranta Nationala il foloseste in scopuri ilicite.

Desi cunosteam foarte bine care sunt amenintarile la adresa Sigurantei Nationale prevazute de Legea cu acelasi nume, avand in vedere faptul ca am fost unul dintre initiatorii proiectului Legii respective, am lecturat din nou articolul care face referire la problematica aflata in discutie si in care SRI are competente clare si nu am vazut nicio referire la elementele cuprinse in noul proiect implementat de aceasta structura devenita toxica pentru statul nostru, pentru Statul de Drept. Niciunul dintre obiectivele vizate de acest nou sistem IT gestionat de catre SRI, nu se regaseste intre amenintarile la Siguranta Nationala a Romaniei si deci, excede competentelor legale ale structurii de informatii. Locul lui este in alta parte, acolo la cei care au competente legale in domeniu.

De ce il are si il doreste in continuare SRI? V-am explicat mai sus si nu am sa fac decat precizarea ca asa doresc cei din exterior care si-au fidelizat conducerea acestei institutii si le-au asigurat fondurile necesare pentru dezvoltarea lui, toate cu scopul de a-si promova interesele in Romania, in detrimentul celor ale poporului roman, pentru asigurarea continuitatii dominatiei asupra tarii noastre, dar si pentru promovarea intereselor proprii ale conducerii acestei structuri.

Ce cale vor lua informatiile colosale, ca numar si importanta, unele dintre ele cu siguranta strategice, domnule Hellvig?

Unii sustin ca la cei care va dirijaza din exterior, ca doar de asta v-au dat atatia bani sa construiti sistemul. Desi mi-e greu sa cred ca este asa, va rog sa ne spuneti dumneavoastra daca cei care va suspecteaza de tradare au dreptate, sau nu....!!!”, a precizat pe pagina sa de Facebook fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu.

SRI a fost acuzat în 2016 de câteva ONG-uri că dezvoltă un sistem IT prin care ar vrea să copieze baze de date ale mai multor instituții publice pentru a dezvolta un adevărat sistem Big Brother.