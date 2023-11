Un litru de motorină cu peste 8 lei la OMV, un kil de detergent la preț dublu și o plăcuță suedeză, cu cash, vă rog!/ Opinie

România ordonată de Marcel Ciolacu începe să se ducă naibii extrem de repede! Covrigii prognozați de Eduard Hellvig nici măcar nu s-au copt că deja sunt stricați!

Ieri, am fost nițel pe la cumpărături și m-am crucit! Citisem în presa ultimelor săptămâni că PSD a ieftinit mâncarea. Mi-am adus aminte de o poză cu Liviu Dragnea în care spunea că "Am crescut și ziua, cu o oră!" Dar ăstia de acum sunt mai răi! Înțeleg că e deficit, înțeleg că e război la alții și eu trebuie să plătesc, înțeleg că dacă scriu ceva contra sunt cu Putin, am rabie și probabil sunt analfabetă funcțional, da nu mă jigni, PSD-ule! NU veni să îmi spui ce bine o ducem și cum ai ieftinit matale tot, ca totul s-a dublat și în același timp, afaceriștii din România au redus cantitatea. Sigur, aia vândută, nu aia declarată pe ambalaj! Unde pui că, în Timișoara, marea Capitală Culturală, HORECA nu mai folosește bonete, așa că totul se vinde și cu păr de la angajați prin aluat!

Coșul zilnic, definit de Ciolacu și specialiștii lui, arată diferit de la om la om. Al meu e mai simpluț! E salate cu ton în care parte din timp și câte o pizza. Pai, prețul unei conserve s-a dublat, în iarnă 100 de grame de zmeură ajunseseră să coste 22 de lei, iar legumele se scumpesc după cum are chef Carrefour, că din piață nu cumpăr, ba is vechi, ba îs înghețate, de la frigul în care stau iarna. Să trecem nițel și pe la curățenie, detergentul costă dublu, curentul costă dublu, chiar și prețul la căldură s-a dublat, deși nu era musai, că m-am încălzit de nervi!

În tot acest răstimp, PSD vine pe TV să ne anunțe cum face justiție a la Robin Hood. Taxăm băncile, limităm plățile cash! Ete! Pai, PSD taxează băncile, băncile îmi cresc mie comisionul pe operațiuni cu cash! Cât despre interzicerea banilor cash, și aia e o taxă! Comerciantul din colțul străzii nu halește vrajeală, așa că o spune pe șleau: Când cumperi sub 5 lei, plătești cash, că banca îmi ia comision și nu mai fac profit dacă e plată cu card. Ce e limitarea plății cash? Un virament uriaș făcut de PSD din banii mei în contul băncilor! E simplu pentru cine are și creier la purtător. Să nu vorbim de cadoul în materie de date personale. Plată cash egal acces liber pentru bănci la toată lista mea de achiziții și deci profil de client!

Sigur, când vezi așa trai bun, îți vine să te duci dracului. Dar nici acolo nu e simplu. Căci, aseară la OMV în Timișoara litrul de motorină sărise de 8 lei! Pactic, s-a ajuns ca și la dracu să te duci pe jos, deși ai muncit să îți iei mașină! Și toată lumea tace! Aia e! O să punem plăcuța suedeză pe mașină și poate o să ajungem să pedalăm, ca în desenele cu familia Flintstone!