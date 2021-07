Un milionar israelian a fost arestat pentru transmiterea de informaţii sensibile Iranului

Israelul a arestat un bărbat israelian suspectat de transmiterea unor informaţii sensibile Iranului, a anunţat luni serviciul de securitate internă Shin Bet, la câteva săptămâni după ce fusese reţinut individul respectiv, transmite DPA.

Suspectul ar fi predat informaţii unor agenţi ai serviciilor secrete iraniene, prin intermediul unui contact irakiano-libanez, informează Agerpres.ro.

Potrivit unei relatări publicate de cotidianul israelian Haaretz, suspectul este un bogat om de afaceri din comunitatea beduină care cunoştea numeroşi politicieni israelieni şi care în ultima perioadă a întâmpinat dificultăţi financiare. El ar fi transferat informaţii referitoare la ministrul israelian al apărării Benny Gantz.

La începutul lunii iunie, suspectul a fost arestat şi nu i s-a permis să se întâlnească cu un avocat timp de aproape trei săptămâni, conform publicaţiei Haaretz.

Israelul şi Iranul sunt inamici tradiţionali. Israelul acuză Teheranul de continuarea dezvoltării armelor nucleare şi statul evreu consideră Iranul o ameninţare pentru însăşi existenţa sa.

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a comparat Israelul cu o tumoră canceroasă care trebuie să fie extirpată şi înlocuită cu un ''război sfânt'' palestinian.

Yaakub Abu Alqian is the Israeli man who was arrested for allegedly committing serious security offenses. He was charged with contact with a foreign agent and conveying information to the enemy.https://t.co/goqiPyMh5X pic.twitter.com/sBdfN2f8Dq — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) July 12, 2021

#BREAKING. An Israeli Bedouin businessman has been charged with serious security offenses, including contact with a foreign agent and providing information to Iranian intelligence thorough a Lebanese-Iraqi agent, according to the Shin Bet security service.https://t.co/IR6HWfGCxq — mina bai (@bai_mina) July 12, 2021