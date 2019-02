Un personaj cotroversat din dosarul lui Măzare ar fi fugit la Monte Carlo

În dosarul fostului primar din Constanta, Radu Mazăre și alături de Cristian Borcea, apare condamnat și actorul Dragoș Săvulescu. El a primit 5 ani și șase luni de închisoare. Surse din Inspectoratul General de Poliție au declarat pentru jurnaliștii de la G4Media.ro că polițiștii suspectează că Săvulescu ar fi plecat în Monte Carlo.

Citește și: ULTIMA ORĂ - Bercea Mondial, ELIBERAT din închisoare

Fost finanţator al clubului Dinamo el și-a schimbat domeniu și ce se ocupa în ultimul timp de actorie în Statele Unite ale Americii. Potrivit IMDB a jucat în filme precut IV A Way Out (Short)-2018, Limani-2017, High Strung-2016, Criminal-2016, Palatul Pionierilor-2015 sau Love by Design-2014. El a fost iubitul fotomodelului Mădălina Ghenea În filmul de acțiune „Criminal”, turnat la Hollywood, a jucat alături de Kevin Costner. „Dar pe lângă Kevin mai sunt și alte nume mari în film ca: Gary Oldman, Tommy Lee Jones și Ryan Reynolds!”, se mândrea actorul autodidact, cu starurile alături de care a jucat, potrivit evz.ro.

Citește și: Gabriela Firea, IEȘIRE VIOLENTĂ: Liviu Dragnea lovește în electoratul PSD

ÎCCJ a decis, joi seara, condamnarea lui Radu Mazăre la 9 ani si a lui Cristian Borcea la 5 ani de inchisoare, in dosare retrocedarilor ilegale de terenuri. Decizia este definitiva, fiind luata de un complet de 3 judecatori condus de Ionuț Matei. Potrivit DNA, în perioada noiembrie 2002 - iulie 2005, membrii comisiei de aplicare a Legii 10/2001, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, cu ştiinţă, au soluţionat în mod defectuos o serie de cereri de restituire de terenuri, în scopul obţinerii de avantaje patrimoniale care s-au materializat în dobândirea de către ei sau de către persoane din anturajul lor a proprietăţii asupra unor mari suprafeţe de teren la care nu aveau dreptul.