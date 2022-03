Un soldat rus a comis-o: s-a îmbătat și a ajuns în tabăra ucrainenilor

Un soldat rus s-a îmbătat și a ajuns în tabăra ucrainenilor. Acesta susține că ”am băut puțin cu tanchiștii. Am luat-o puțin mai la stânga și acolo...”

”M-am îmbătat, am luat-o puțin la stânga și am ajuns la Forțele Armate ale Ucrainei.

La patru dimineața am mers să mă odihnesc. Am adormit așezat. M-am trezit din cauza exploziilor. Tancurile, blindatele noastre, deja săreau în aer.

În fiecare zi suntem bombardați. Noi deja am înțeles, pentru ce ne-ar trebui nouă toate acestea ? La toți ne este frică, am băut puțin cu tanchiștii. Am luat-o puțin mai la stânga și acolo...”, a spus soldatul rus.