Un tablou de David Hockney, considerat cel mai important peisaj realizat de artist, a fost expus la Londra înainte de a fi vândut la licitaţie

Considerat drept ''cel mai important peisaj realizat de David Hockney propus până acum la licitaţie'', un tablou al artistului britanic, intitulat ''Nichols Canyon'', a fost expus joi la Londra înainte de a fi scos la vânzare, potrivit Reuters.

Peisajul, pictat în 1980, este piesa de rezistenţă a licitaţiei de artă contemporană şi din secolul al XX-lea. Tabloul este scos la vânzare de Phillips la New York, pe 7 decembrie, şi a fost estimat la 35 de milioane de dolari, potrivit agerpres.ro.

''Nichols Canyon'' este considerat primul peisaj din perioada de maturitate artistică a artistului David Hockney, în vârstă 83 de ani. Tabloul marchează întoarcerea pictorului în California precum şi revenirea la pictură după pauza pe care a luat-o în anii 1970, când s-a concentrat asupra fotografiei.

În Muzeul de Artă din Los Angeles se află o pictură din aceeaşi serie, intitulată ''Mulholland Drive: The Road to the Studio''.

Este o pictură foarte rară şi unică din cariera artistului, potrivit preşedintelui grupului Phillips, Cheyenne Westphal.

''Canionul făcea parte din viaţa lui cotidiană. Locuia în susul dealului şi mergea cu maşina în vale, acolo unde se afla studioul, iar călătoria aceasta, pe care o făcea de mai multe ori în fiecare zi, devenise o parte din sine, după cum spunea chiar el'', a mai precizat aceasta.

''A început cu o minunată linie şerpuitoare, după care a creat acest extraordinar peisaj californian în jurul său, cu piscină, case, alături de senzualitatea tuturor acestor lucruri'', precizează aceeaşi sursă.

Pictura a fost păstrată într-o colecţie privată din Statele Unite începând din 1982.

În 2018, tabloul intitulat ''Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)'', pictat de David Hockney în 1972, s-a vândut cu 90,3 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate de casa Christie's la New York, doborând recordul pentru cel mai mare preţ de vânzare obţinut vreodată la o licitaţie de un tablou al unui artist în viaţă.