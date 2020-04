Un tată din Craiova, al cărui bebeluş este în spital, fabrică viziere și le donează personalului medical: Campania 'O vizieră pentru un pachet de țigări'

Un tată din Craiova, al cărui bebeluş este pe patul de spital, s-a apucat de fabricat viziere pe care le donează personalului medical, dar şi celor predispuşi la îmbolnăvirea cu COVID-19. El a lansat şi campania „O vizieră pentru un pachet de țigări”, căreia i-au răspuns zeci de persoane, anunță MEDIAFAX.

Povestea vizierei „Totul va fi bine” a început în urmă cu trei săptămâni.

Claudiu Vava, un tată din Craiova al cărui bebeluş suferă de o boală gravă, în semn de recunoştinţă pentru medicii care-i ajută copilul să se facă bine, s-a gândit să ajute sistemul medical cu materiale sanitare şi echipamente de protecţie.

Claudiu a povestit, pentru MEDIAFAX, că a comandat din banii săi produsele. Printre echipamentele comandate se aflau şi viziere de protecţie, însă, deşi erau plătite, livrarea acestora întârzia. Aşa că s-a gândit că poate face singur aceste viziere, cu ajutorul angajaţilor firmei de construcţii pe care o deţine.

„Făcând o comandă destul de măricică de viziere, la o anumită firmă din Craiova, cu plata în avans, am aşteptat două zile la uşa lor ca să putem să intrăm în posesia acestor viziere. (...) Am încercat să cumpăr în continuare, am văzut că nu pot, comenzile erau foarte mari pentru dânşii, iar preţurile creşteau de la o zi la alta, iar în acel moment i-au spus patronului respectivei firme 'de mâine o să confecţionez eu'. Cu ajutorul unor prieteni, al angajaţilor mei, uşor-uşor am început să confecţionăm aceste viziere pe care, o parte le-am donat, o parte le vindem pentru a acoperi cheltuielile salariale şi materialele. Aceste materiale din care sunt confecţionate sunt foarte scumpe. Adică, preţurile sunt de patru ori mai mari la furnizorii de materiale", a declarat Claudiu Vava.

Acum, Claudiu reuşeşte să producă aproximativ 1.000 de viziere pe zi. Cele mai multe le donează.

O parte marte dintre aceste viziere, dar şi dezinfectanţi, măşti de protecţie şi mănuşi chirurgicale au ajuns la medicii din spitalele din Craiova şi Bucureşti, dar şi la jandarmi şi poliţişti din Dolj.

Claudiu spune că se gândeşte şi la oamenii obişnuiţi care au nevoie de protecţie împotriva COVID-19, aşa că a lansat o provocare pe pagina de Facebook „Viziera 'Totul va fi bine'". Luni, craiovenii care au vrut o vizieră au putut să o primească în schimbul unui pachet de ţigări.

„Ținem la sănătatea tuturor. Și pentru că ne pasă, vă provocăm. 'O vizieră pentru un pachet de țigări' este campania zilei de luni. Nu fumați o zi, ne dați pachetul de țigări sigilat și în schimb primiți o viziera”, a fost mesajul postat pe pagina de Facebook.

Zeci de persoane au răspuns provocării, spune Claudiu.

„Nu pot dona tuturor şi, în momentul în care am făcut aceste donaţii, unii oameni au spus 'noi de ce nu am primit?'. Văzând această reacţie, eu fiind fumător şi lăsându-mă de fumat în urmă cu trei ani, în ziua când s-a născut fetiţa mea, şi cunoscând consecinţele fumatului şi ştiind zona unde atacă întâi coronavirusul, adică plămânii, m-am gândit că marele bine care poate fi făcut acestor oameni este să le iei un pachet de ţigări şi le dai la schimb o vizieră care să-iprotejeze şi să le facă bine. Au fost mulţi, pot fi şi mai mulţi", a declarat, pentru MEDIAFAX, Claudiu Vava.

Claudiu spune că vrea să continue campaniile de genul acesta, iar vizierele ar putea fi înlocuite cu măşti sau mănuşi.