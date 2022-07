Uniunea Europeană denunţă riscul expulzării de palestinieni dintr-o zonă din Cisiordania

Un înalt diplomat european a atras atenţia joi asupra riscului de expulzare masivă a palestinienilor instalaţi într-o regiune din Cisiordania ocupată, unde armata israeliană efectuează antrenamente, în urma unei decizii controversate a justiţiei, relatează AFP.

"Dacă vor avea loc expulzări masive şi transferuri forţate, ar fi cel mai mare transfer forţat din ultimele decenii", a declarat reprezentantul Uniunii Europene în teritoriile palestiniene, Sven Kuehn von Burgsdorff, în vizită la Massafer Yatta.

În mai, cea mai înaltă instanţă israeliană a dat dreptate armatei, stabilind că această regiune, unde sunt implantate 12 sate palestiniene în Deşertul Iudeei, în extremitatea sudică a Cisiordaniei, constituie un poligon de tragere din 1980, potrivit Agerpres.ro.

În anii 1980, armata a declarat că cele 3.000 de hectare vor deveni "poligonul de tragere 918" pentru soldaţi, susţinând că sectorul nu este locuit în mod permanent.

Locuitorii, aproximativ 1.000 de palestinieni împărţiţi în 12 cătune izolate care s-au sedentarizat progresiv, afirmă că erau acolo de decenii, cu mult înainte ca armata israeliană să ocupe Cisiordania începând cu 1967.

Mai întâi expulzaţi din zonă în 1999, ei au primit permisiunea să revină acolo în aşteptarea deciziei Curţii Supreme.

Potrivit lui Sven Kuehn von Burgsdorff, demolările din regiune s-au înmulţit spectaculos de la sentinţa care a pus capăt la două decenii de lupte judiciare, deschizând calea pentru expulzarea locuitorilor.

Un număr de 27 de clădiri au fost demolate şi au fost emise cel puţin 30 de ordine de demolare - adică mai mult decât dublu comparativ cu rata din ultimii ani, a precizat un alt diplomat al misiunii.

În cadrul vizitei, Von Burgsdorff i-a acuzat pe judecătorii israelieni că încalcă dreptul internaţional prin decizia lor care, a spus el, "pare să ignore" responsabilităţile Israelului faţă de rezidenţii palestinieni în calitate de "putere ocupantă".

"Familii şi-au pierdut casele. Decizia este politică şi non-juridică. Presiunea internaţională este singurul mijloc de a opri asta", a adăugat el.

Vizita diplomatică a fost întârziată cu două zile după ce armata a decis să organizeze un exerciţiu de tragere în regiune.

Massafer Yatta se află în 'Zona C' aflată sub controlul militar şi civil al Israelului, conform acordurilor israeliano-palestiniene de la Oslo din 1993 care au devizat Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel, în trei zone - A, B şi C.