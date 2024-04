Universitatea Columbia le aplică primele sancţiuni studenţilor propalestinieni

Universitatea Columbia din New York - de unde a pornit mişcarea propalestiniană în campusurile din Statele Unite - a început să sancţioneze - cu suspendarea - studenţi care refuză să plece ”decât cu forţa” dintr-o tabără instalată în urmă cu zece zile, relatează AFP, conform news.ro.

Acest nou val al mişcării studenţilor şi activiştilor împotriva războiului pe care Israelulu îl poartă în Fâşia Gaza de peste şase luni a cuprins numeroase universităţi, din California (vest) în New England (nord-est) şi până în centrul şi sudul Americii.

”Am început să suspendăm (administrativ) studenţi în cadrul acestei noi etape, pentru a asigura securitatea campusului nostru”, a declarat luni presei vicepreşedintele însărcinat cu comunicarea la Universitatea Columbia, Ben Chang.

După un weekend relativ calm în acest campus, unde s-s instalat un ”sat” de corturi, preşedinta Universităţii Columbia Minouche Shafik a lansat luni un ultimatum care a expirat la ora 18.00 GMT (21.00, ora României).

Ea a îndemnat cele 200 de persoane din tabără să plece, după eşecul a cinci zile de negocieri ale unei soluţii amiabile.

Aceşti studenţi şi activişti propalestinieni care cer ca Universitatea Columbia - o universitate privată - să-şi întrerupă legăturile cu mecena sau întreprinderi care au legături cu Israelul au îndemnat, la expirarea ultimatumului, la ”protejarea taberei”.

”Nu vom fi daţi afară decât cu forţa”, a strigat într-o conferinţă de presă Sueda Polat, una dintre conducătoarele studente ale mişcării, denunţând ”o tactică de speriere care nu înseamnă nimic faţă de moartea a peste 34.000 de palestinieni”.

Zeci de tineri au defilat - cu faţa ascunsă de măşti sanitare - în campus, au aplaudat şi au scandat ”Eliberaţi Palestina!”, potrivit unui jurnalist AFP care a numărat aproximativ 50 de persoane rămase în mica tabără într-o atmosferă destinsă şi fără o prezenţă a poliţiei.

”PRESIUNI POLITICE”

Universitatea Columbia a dat vineri asigurări că nu cere Poliţiei din New York (NYPD) să evacueze corturile.

Însă un profesor de la Columbia, Joseph Howley, consideră că ultimatumul dat de către preşedinta Shafik înseamnă ”să cedeze presiunilor politice externe”.

Valul de proteste se extinde în universităţile americane de mai multe zile.

Mişcarea a pornit de la Universitatea Columbia, unde la 18 aprilie au fost arestate 100 de persoane.

După aceea, sute de alţi studenţi, profesori şi activişti au fost arestaţi pentru scurt timp - iar în unele cazuri au fost daţi în judecată - în mai multe universităţi americane.

Imagini cu poliţişti antirevoltă care intervin în campusuri la cerea universităţilor au făcut înconjurul lumii şi amintesc de evenimente asemănătoare care au avut loc în Statele Unite în Războiul din Vietnam.

Aceste manifestaţii au relansat o debatere tensionată cu privire la atacul de la 7 octombrie cu privire la libertatea de exprimare, un drept constituţional, şi acuzaţii de antisemitism.

În această iarnă, preşedintele universităţilor Harvard şi UPenn au demisionat după ce au fost acuzate în Congres, la Washington, că nu fac de ajuns împotriva antisemitismului.

Pe de o parte, studenţi şi profesori îşi acuză universităţile de cenzurarea liberei exprimări politice, iar de cealaltă parte mai multe personalităţi - inclusiv aleşi republicani - consideră că manifestanţii aţîţă antisemitismul.

Studenţi evrei s-au alăturat mobilizărilor propalestiniene.

”Mulţi dintre studenţii noştri evrei şi alţii simt în aceste ultime săptămâni o atmosferă intolerabilă. Mulţi au pelcat din campus şi este o tragedie”, a afirmat în comunicatul său preşedinta Universităţii Columbia.

Minouche Shafik a anunţat că universitatea nu-şi va rupe legăturile cu Israelul.

SĂ RĂMÂNĂ ”PAŞNICI”

Însă liderul republicanilor în Camera Reprezentanţilor Mike Johnson a denunţat pe X un ”campus depăşit de studenţi antisemiţi” şi i-a cerut lui Shafik să demisioneze.

Duminică, Casa Albă le-a cerut manifestaţiilor în susţinearea Fâşiei Gaza să rămână ”paşnice” şi a condamnat ”declaraţiile antisemite”.

O purtătoare de cuvânt a preşedinţiei americane, Karine Jean-Pierre, a amintit luni că ”libertatea de exprimare trebuie să aibă loc în cadrul legii şi dreptului”.

În weekend, peste 350 de persoane au fost arestate în ami multe universităţi din America, iar tabăra de la Boston a fost desfiinţată.

La Universitatea Texas din Austin, o tabără a fost desfiinţată, iar câteva persoane au fost arestate.

Luni, poliţia a folosit bombe lacrimogene cu pieper împotriva manifestanţilor.

”Nicio tabără nu va fi autorizată”, a anunţat pe reţele de socializare guvernatorul conservator al Texasului Greg Abbott.

Avocatul Paul Quinzi, care apără la Austin persoane areste, a declarat AFP că estimează la ”mai puţin de 80 numărul arestărilor”, care ”continuă”.

Războiul din Fâşia Gaza a fost declanşat de un atac fără precedent, la 7 octombrie, în sudul Israelului al unor comandouri Hamas, care a antrenat moartea a 1.170 de persoane, îmajoritatea civili, potrivit unui bilanţ întocmit de AFP pe baza unor date oficiale israeliene.

Ca represalii, Israelul a anunţat distrugerea mişcării siamiste, iar vasta operaţiune militară israeliană în Fâşia Gaza s-a soldat cu 34.488 de morţi, majoritatea civili, potrivit Hamas.

Dozens of Columbia students and community members have barricaded themselves inside the Hamilton building to protest the University’s complicity in the genocidal war on Gaza. Hundreds of students are picketing outside the building as well as the encampment. pic.twitter.com/EheQvV8JW7