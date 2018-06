Urban Grill Fest - post eveniment

Dupa patru zile de foc, atat la propriu, cat si la figurat Urban Grill Fest si-a inchis portile.

Primul eveniment din Romania dedicat preparatelor la grill care si-a propus sa aduca grill-uri din toate bucatariile lumii, si-a atins principalul obiectiv, acela de a prezenta un festival al gratarelor civilizat, curat, cu amenajare speciala si cu atentie la detalii. Chiar daca este un produs mass market, un festival de grill poate oferi experiente culinare premium.

Ce a adus nou Urban Grill Fest in piata festivalurilor gastronomice din Romania:

- am realizat si lansat “Micul Centenar” - un mititel de 100 grame si 16 cm lungime, servit intr-o bagheta speciala impreuna cu cartofi, mustar si castraveciori. Proiectul a fost implementat impreuna cu: Cris-Tim, Hellmann's si La Painarie, motiv pentru care le multumim, stim ca toti au facut eforturi si s-au implicat total!

- pe 1 iunie am realizat un “Sandwich Centenar” dedicat copiilor de ziua lor, integrand aici mesajul nostru: alimentatie sanatoasa pentru toti copiii! 100 de copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani au devenit mini-bucatari, realizand cate un metru de sandwich pentru prietenii si familia lor sau pentru vizitatorii prezenti. Mini-bucatarii au avut la dispozitie 10 ingrediente puse la dispozitie de CrisTim, Hellmann's, Eisberg, Almette, iar painea pentru sandwich a fost produsa in cadrul evenimentului de compania Cozonac Domnesc din Botosani, detinatoarea unui atestat pentru produse traditionale oferit de Ministerul Agriculturii.

- am realizat, de asemenea, prima jurizare a micilor proaspeti din retailul modern, in cadrul jurizarii "in blind" fiind jurizate 19 tipuri de mici proaspeti din patru amestecuri de carne.

Juriul a fost compus atat din profesionisti de top ai domeniului gastronomic, cat si din "bucatari amatori": Calin Baleanu Membru WBQA - World Barbeque Asociation, Chef Gabriel Toader consultat gastronomic, Chef Radu Romulus Toni, Gina Bradea food blogger, Codrut Keghes aka Catalin Dezbracatu –hobby chef, Tavi Colen – artist, hobby chef, Olei Marinela – business owner. Jurizarea s-a realizat pe cinci criterii:

- aspect inainte de gatire - aspect dupa gatire - miros - gust - textura

La finalul jurizarii cele mai bine notate trei produse au fost:

mici marca proprie de la Selgros,

mici de Dedulesti de la Regis,

mici marca Aldis .

- am adus in festival cele mai faimoase preparate la grill din intreaga lume incepand cu: satay-ul thailandez, yakitori japonez, souvlaki grecesc, sishtaowk-ul libanez, sishkebab-ul turcesc, coastele de porc si brisket-ul de vita americane, piadina italiana si nu in ultimul rand produsele romanesti specifice gratarului care au purtat marca CrisTim.

- demonstratia de gastronomie traditionala argentiniana specifica grill-ului, sustinuta de Ambasada Argentinei in Romania, care a adus in festival vita argentiniana Black Angus, carnatii Choripan, acompaniate de sosul chimiciurii si vinul rosu Malbec, a constituit un moment foarte apreciat de publicul prezent.

- tot in cadrul evenimentului participantii au putut descoperi inovatiile in materie de gratar: Lotus Grill, un gratar care nu scoate fum si care poate fi folosit in interior, gratarul pe peleti marca Landman, care da un gust special carnii, fiind vorba de o gatire pe lemn, un smoker american unde carnea de vita sau porc se gateste pe o durata de cinci-sase ore - de la Landmann, de asemenea am prezentat publicului blaturile din sare de Hymalaia pe care carnea fripta capata un gust si proprietati deosebite – produse furnizate tot de Landmann.

- demonstratiile gastronomice nu au lipsit, Bilancia, HobbyChef si Horeca ne-au pus la dispozitie infrastructura pentru buna desfasurare a demonstratiilor.

Romanii si nu numai, iubesc preparatele la grill, peste 70% dintre ei prefera preparatele traditionale romanesti, cei mai tineri sunt dornici sa experimenteze noi gusturi din bucataria internationala.

Principala carne consumata la gratar a fost carnea de porc, urmata de pui, fructe de mare si in final vita si carnea de oaie.

Evenimentul s-a desfasurat la Romexpo in perioada 31 mai - 3 iunie in paralel cu targul de carte BookFest, iar asocierea dintre doua evenimente de cultura, diferite , dar complementare, a fost apreciata de participanti.

In cele 4 zile de eveniment, Urban Grill Fest a avut peste 20 000 de vizitatori si peste 15 000 de cumparatori.

Partenerii primei editii a Urban Grill Fest au fost:

CrisTim, Coca Cola, Hellmann's, Bergenbier, OxyGazon, Asociatia Administratorilor de Paduri, Landmann, Bilancia, Eisberg, Olympus, Trendy Sound, ticketnet.ro.

In curand vom reveni cu detaiile urmatorei editii a celui mai mare eveniment dedicat grill-ului din Romania.