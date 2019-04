Urzeala Tronurilor este folosit de armată și poliție pentru promovare pe rețele sociale

”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones” se dovedește un izvor de inspirație pentru forțele armate și poliția din diferite state europene care își promovează serviciile folosind elemente împrumutate din celebrul serial potrivit mediafax

Armata franceză glumește folosind una dintre cele mai cunoscute formule din ”Urzeala Tronurilor/ Game of Thrones” și publică pe contul oficial de Twitter al Forțelor Armate o fotografie cu unul din tancurile pe care le are în dotare cu explicația "Dracarys".

În limba High Valyrian, ”Dracarys” înseamnă ”Focul Dragonului”, fiind cuvântul folosit de Daenerys Targaryen pentru a da semnalul dragolului său, Drogon, să sufle flăcări distrugătoare.

Și poliția din Trondheim, un oraș din centrul Norvegiei, se alătură din mers curentului inspirat din serial publicând pe pagina proprie de facebook o imagine cu un membru al forțelor de ordine care împinge spre arest o persoană care are chipul Regelui Nopții, liderul Umblătorilor Albi, din serial.

Sezonul al optulea din "Urzeala Tronurilor" a debutat duminică seară, în SUA, cu episodul "Winterfell", primul dintre cele şase ale seriei finale.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani şi un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheaţă şi foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ţinut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".