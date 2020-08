USR dă atacul la pensiile speciale - O nouă propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale introduse de guvernarea Dăncilă

Parlamentarii USR au depus, luni, la Parlament, o nouă propunere legislativă privind eliminarea pensiilor speciale ale primarilor, viceprimarilor, preşedinţilor şi vicepreşedinţilor de Consilii judeţene, introduse în Codul Administrativ, prin OUG 57/2019, de Guvernul condus de Viorica Dăncilă, potrivit Agerpres.

Deputatul Ionuţ Moşteanu a declarat, într-o conferinţă de presă, că anul trecut "PSD a creat o nouă categorie de beneficiari de pensii speciale prin Ordonanţa 57 privind Codul Administrativ", iar intrarea lor în vigoare a fost amânata pentru ianuarie 2021 în urma unui amendament USR la legea bugetului de stat pentru 2020."Noi l-am avertizat pe premierul Ludovic Orban, de la finalul anului trecut, când i-am dat votul pentru a merge la Palatul Victoria, că primarii încep să notifice primăriile pentru a primi pensia specială anul acesta. Am insistat să dea Ordonanţă să abroge acel articol din Codul Administrativ. N-a făcut-o, însă noi, cei de la USR, am reuşit, printr-un amendament la Legea bugetului, să amânăm intrarea în vigoare a pensiilor speciale pentru primari, viceprimari, preşedinţi de Consilii judeţene, vicepreşedinţi de Consilii judeţene până la finalul acestui an. De la 1 ianuarie 2021 vor fi îndreptăţiţi să ceară această pensie pe care le-a dat-o PSD. De aceea este important ca acest lucru să se oprească", a motivat Ionuţ Moşteanu.

Potrivit acestuia, este necesar proiectul de anulare a acestui privilegiu pentru primari, viceprimari, preşedinţi şi vicepreşedinţi de Consilii Judeţene, pentru că, altfel, "ar fi încă o palmă dată românilor de PSD", în timp ce "PNL-ul până acum priveşte nepăsător la acest lucru".



"Şi aceasta nu trebuie sa se întâmple. Noi ne-am asumat candidaturi (...), dar nu mergem pentru pensiile speciale, mergem să muncim pentru comunităţile noastre. Vă dau câteva nume, ca să înţelegeţi cine ar trebui să primească pensie specială - oamenii care au ţinut comunităţile, oraşele, comunele şi judeţele noastre în subdezvoltare ani de zile: Mazăre, Vâlcov, Chiliman, Onţanu, Piedone, Vanghelie, Poteraş, Funar, Oprescu, Apostu, Stavarache, Bunea Stancu, Nichita, Gheorghe Ştefan, Gutău, Răzmeriţă. Boşcodeală, Pendiuc", a adăugat deputatul.



Senatorul Florina Presadă, iniţiator al propunerii legislative, a subliniat în conferinţa de presă că pensiile speciale sunt o nedreptate uriaşă care se face românilor, iar acest lucru trebuie sa înceteze.



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO



"A venit momentul ca USR să arate că viitorii săi primari sau preşedinţi de CJ nu vor pensii speciale. Iniţiativa mea este asumată de către toţi parlamentarii USR, unii aici de faţă, candidaţi la primărie, fie la preşedinţia unui Consiliu judeţean. (...) Inţiativa aceasta vine într-un anumit context. Pensiile speciale au fost introduse în Codul administrativ odată cu adoptarea OUG 57 din 2019 şi pentru care Guvernul Dăncilă n-a prezentat absolut niciun fel de impact financiar în nota de fundamentare a acelui act normativ Aceste pensii sunt plătite de la bugetul de stat. Tocmai pentru că ele nu sunt în vigoare, datorită unui amendament al USR, este momentul ca Parlamentul să adopte această iniţiativă pentru a arăta ca lucrează în interesul românilor şi nu al celor privilegiaţi", a afirmat Florina Presadă.



Ea a precizat că, dintre toate categoriile de pensii speciale, cele pentru aleşii locali pot fi eliminate fără emoţii în cazul unui atac la CCR, din doua motive: în primul rând ele nu sunt în vigoare, deci nu reprezintă un drept câştigat, şi în al doilea rând CCR s-a pronunţat deja pe proiecte anterioare care conţineau pensiile pentru primari în această formă şi le-a declarat deja neconstituţionale.



"Aceasta iniţiativă este prima dintr-un pachet mai larg, prin care dorim eliminarea tuturor pensiilor speciale, deci am abordat individual fiecare tip de pensie specială, pentru cazul în care decizia CCR cu privire la impozitarea pensiilor speciale care va veni în luna septembrie este una nefavorabilă", a menţionat senatoarea.



Deputatul Lucian Stanciu Viziteu a susţinut că a dorit să intre în politică nu pentru privilegii, ci pentru că "ţara se îndreaptă într-o direcţie greşită" şi a spus că are speranţa că va face lucruri bune.



"Pensia unui primar este cu adevărat nesimţită. (...) Există, din păcate, un consens între cea mai mare parte a clasei politice şi printre membrii CCR, ca aceste pensii să nu fie desfiinţate. E inacceptabil ca România să se împrumute miliarde de euro anual pentru a asigura cheltuielile statului, bani pe care îi vor plăti înapoi romanii, iar în acelaşi timp să plătim privilegii sub forma unor sume uriaşe de bani. Este inadmisibil ca jandarmii şi poliţiştii care au bătut şi umilit românii la 10 august să primească pensii speciale, plătite, culmea, de cei pe care i-au bătut şi umilit. Este inadmisibil ca magistraţii care dorm de ani de zile pe dosarele Revoluţiei şi Mineriadei să vină şi să spună că merită pensii speciale". a spus Viziteu.