Uzina Automecanică Moreni are un nou Consiliu de Administraţie

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Uzinei Automecanice Moreni a hotărât numirea temporară a unor noi membri ai Consiliilor de Administraţie, pentru o perioadă de patru luni, cu posibilitate de prelungire, informează miercuri Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT).

Indemnizaţia brută lunară fixă a membrilor CA s-a menţinut, potrivit Hotărârii AGA 4/20.06.2018, şi este în valoare de 2.700 de lei.

"Obiectivul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT) este să numească în consiliile de administraţie profesionişti potriviţi provocărilor pe care le întâmpină fiecare companie în parte, în scopul asigurării activităţilor de supraveghere şi conducere administrativă a acestor companii. Ca urmare a expirării mandatelor provizorii ale membrilor Consiliului de Administraţie al Uzinei Automecanice Moreni, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, întrunită în data de 07.04.2021, a hotărât numirea temporară a unor noi membri pentru o perioadă de patru luni, cu posibilitatea de prelungire. Criteriul de selecţie avut în vedere a fost expertiza profesională a candidaţilor corelată cu nevoile şi strategia de dezvoltare a companiei. Profilele au fost selecţionate din baza de CV-uri primită ca urmare a apelului făcut de către MEAT asociaţiilor profesionale sau de ramură", se spune în comunicat.Noii membri ai CA Uzina Mecanică Moreni sunt: Daniel Sava, cu competenţe în domeniul financiar, având deopotrivă experienţă în cunoaşterea şi evaluarea pieţei de profil prin activitatea de finanţare a clienţilor corporate, cât şi de restructurare a companiilor din industrie; licenţiat în economie şi certificat Chartered Financial Analyst Association (atestare internaţională de analist financiar); Patricia Vasile - cu expertiză de auditor senior în companii de consultanţă financiară şi audit, recunoscute internaţional, a coordonat procese de audit pentru companii importante din industria energetică, minieră şi a metalelor, precum şi pentru companii din pharma şi FMCG; este certificată ACCA (Association of Chartered Certified Accountants, în prezent cea mai importantă organizaţie mondială a profesioniştilor contabili) şi în curs de certificare CECCAR şi ASPAAS (Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar - autoritatea competentă în domeniul supravegherii în interes public a auditului statutar); Mihai Rus - cu experienţă de project management pentru procese de dezvoltare şi lansare proiecte de inginerie, inginer de calitate şi auditor de proces pentru linii de fabricaţie în industria automotive, având experienţă în companii internaţionale private din industria de profil.Membrii înlocuiţi sunt: Viorel Adam, Adriean Budoiu şi Mihai Niţă.Obiectivele aferente perioadei de mandat constau în: asigurarea prezentării bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, în termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, cu luarea în considerare a perspectivelor de dezvoltare pe care le are societatea; urmărirea procedurilor de închidere a exerciţiului financiar 2020, respectiv a asigurării procesului de raportare financiară pentru anul 2020 şi a raportărilor financiare semestriale aferente 2021; promovarea unui proiect de act constitutiv actualizat potrivit ghidului ce va fi înaintat de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului."Fiecare administrator va prezenta la finalul mandatului un raport de activitate privind modul de îndeplinire a responsabilităţilor şi a gradului de îndeplinire a obiectivelor. Raportul va include şi opinia administratorului în legătură cu posibilităţile de dezvoltare ale societăţii pe linii de afaceri, cu indicarea avantajului competitiv pe care societatea îl prezintă, respectiv opinia referitoare la necesitatea implementării unui plan de restructurare/reorganizare", se spune în comunicatul MEAT.Societatea Uzina Mecanică Moreni SA este o companie deţinută de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în procent de 86,62%, al cărei obiect de activitate este fabricarea de vehicule militare de luptă precum şi subansamble şi piese de schimb.Are un număr de 310 de angajaţi, iar în anul 2020 a înregistrat o cifră de afaceri de 13,7 milioane lei şi o pierdere estimată de 7,4 milioane lei.