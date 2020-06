Varujan Vosganian explică CULISELE afilierii deputaților ALDE la PSD: ce înseamnă, de fapt, mutarea politică

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, susține că afilierea deputaților ALDE la grupul PSD nu înseamnă topirea în PSD, ci o măsură administrativă pentru ca deputații ALDE să se poată organiza mai bine în Parlament.

Citește și: SURSE - Tăriceanu pregătește o mișcare de efect: ce înseamnă, de fapt, topirea ALDE în PSD

”Această decizie pe care am luat-o ieri se referă la afilierea parlamentarilor ALDE la Grupul parlamentar PSD. Am câteva comentarii de făcut şi aş începe în mod categoric prin a spune că deputaţii ALDE rămân deputaţi ALDE şi prin asta vreau să înlătur orice suspiciune, orice ştire falsă cum că deputaţii ALDE ar fi trecut la PSD. Am văzut vehiculându-se astfel de ştiri. Deputaţii ALDE rămân la ALDE iar ALDE îşi continuă activitatea politică în Parlament.

Acest gest pe care l-am făcut are mai multe conotaţii. ALDE, nemaiavând grup parlamentar avea o sporadică la evenimentele care aveau loc în Camera Deputaţilor, a avea un grup îţi permite un anumit timp de a-ţi prezenta opiniile, anumite drepturi în ceea ce priveşte accesul în deciziile Camerei Deputaţilor şi, de ce să nu recunosc, o anumită logistică strict necesară în plan organizatoric”, a declarat Varujan Vosganian, la DC News Live.