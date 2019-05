Varujan Vosganian: 'România vrea dreptate, vrea justiție și că România are apartenență europeană'

Varujan Vosganian la „Marșul demnității” organizat de #ALDE la Brașov: „Atunci când aflam despre gestul îndrăzneț și disperat al brașovenilor nu mă gândeam că după mai bine de 30 de ani o să am această ocazie să înnoiesc gestul lor îndrăzneț printr-un gest civic și politic pentru a le reda idealurile. Am cunoscut și eu închisorile comuniste. E drept, mai puțin timp. Dar atunci când stai în închisorile securității ai ocazia să te gândești la viața ta, la destinul tău. În 21 – 22 decembrie am văzut camerele de tortură din beciurile securității. Am văzut oameni murind.

Citește și: Ultima oră: Răzvan Lucescu va fi supus unei operații

Am văzut ieri – alaltăieri câteva scene îndreptate împotriva celor care făceau mitinguri pașnice. Cei care loveau cu pumnii și picioarele în autocare, cei care huiduiau. Vedem în rândul nostru scene care ne aduc aminte de 14 iunie 1990. Le cer de aici, de la Brașov, să înceteze cu aceste asmuțiri.

Noi astăzi, de la Brașov, lansăm către întregul popor român, către cetățenii români, către cetățenii întregii Europe: poporul român nu a vrut comunismul! Comunismul a fost adus în România de jocuri politice peste capetele noastre. Noi nu vrem fanatism, nu vrem ascultări, interceptări și santajări. Vreau ca toată lumea să știe că România vrea dreptate, vrea justiție și că România are apartenență europeană”.