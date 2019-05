Vasile Stâgă dă cărțile pe față - Am fost înlăturat de la Steaua

Vasile Stângă a dispărut subit din peisajul echipei de handbal masculin a CSA Steaua în ultimele luni. Acum, după terminarea sezonului, golgheterul all-time al formaţiei din Ghencea a dezvăluit şi motivul: a fost îndepărtat de la echipă, potrivit mediafax

Vasile Stângă a vorbit cu subiect şi predicat cum s-au derulat lucrurile: „A venit domnul Cîrlan în funcţia de vicepreşedinte al clubului, el răspundea de secţia de sport de performanţă, şi m-a înlăturat de la echipă. Nu mi s-a dat niciun motiv, doar a venit şi a spus ceva de genul: <>. M-a înlăturat şi pe mine, şi pe Nicu Munteanu. Ruptura s-a produs între mine şi banca tehnică, inclusiv cu antrenorul Ovidiu Mihăilă, care a făcut nişte greşeli, a împărţit echipa în două, aşa a crezul el de cuviinţă”.

Fostul inter stânga a precizat apoi că nu-şi explică cum a fost pierdut Stefan Vujic, ajuns între timp la Dinamo, în condiţiile în care personal a semnat cu jucătorul sârb un contract pe 2 ani: „Cu Vujic nu ştiu ce s-a întâmplat, pentru că mai avea un an de contract cu noi. Eu îi făcusem contractul, semnase pe 2 ani. Cazul Vujic este pus sub semnul întrebării, cred că şi domnul comandant a fost dezinformat, este o problemă care trebuie studiată. Dar comandantul (n.r. Bixi Mocanu) a intervenit repede în cazul Humet, i-a prelungit contractul, la fel ca şi lui Krsto Milosevic şi Nemanja Grbovic”.

Vasile Stângă a mai spus că Steaua a terminat sezonul 2018-2019 sub valoarea echipei, pe locul 6, în afara cupelor europene. „Am avut un lot de valori, peste ce a fost în sezonul trecut, când am fost foarte aproape să câştigăm titlul. S-au speriat, nu ştiu ce s-a întâmplat. Nu au ştiut să gestioneze participarea în trei competiţii, ba chiar în două, pentru că în Cupa EHF s-au încheiat rapid conturile, echipa a fost eliminată din primul tur de Maccabi Tel Aviv”

În finalul discuţiei, Vasile Stângă a negat că ar fi primit o ofertă de la CSM Bucureşti pentru a reveni în conducere, zvon care a circulat. „Nu am discutat cu nimeni de la CSM Bucureşti. De ce să mă sune?”, a susţinut legenda vie a CSA Steaua, care apoi a rememorat cu plăcere: „Lumea poate că a uitat. Dar eu când am fost şeful handbalului la CSM Bucureşti, s-a câştigat Liga Campionilor la fete. Am avut şi eu un rol minuscul acolo. Bogdan Vasiliu şi Andrei Luca ştiu, probabil, care a fost rolul meu acolo. Am făcut puţină agitaţie înaintea meciului de la Rostov (N.R. înaintea returului din sferturile de finală). Şi probabil agitaţia acea a trezit echipa”.