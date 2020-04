Vedeta Nascar Kyle Larson a fost concediat de echipa Chip Ganassi Racing, după ce pilotul a folosit un cuvânt jignitor în timpul unei curse virtuale, anunță MEDIAFAX.

Echipa Chip Ganassi Racing a declarat într-un comunicat de presă că a cântărit toate opţiunile înainte de a-l concedia pe Larson pentru că a folosit un cuvânt jignitor la adresa oamenilor de culoare, în timpul unui eveniment de esport.

Citește și: CTP cere capul lui Marcel Vela: Pentru asta, Costache a plătit cu funcția

Larson şi-a cerut scuze în public prin intermediul unui videoclip postat pe pagina sa personală de Twitter.

„Vreau să îmi cer iertare. Am făcut o greşeală şi am spus cuvântul care nu ar trebui rostit niciodată. Nu am nicio scuză. Nu am fost crescut aşa. Este un lucru oribil pe care l-am spus. Îmi pare foarte rău. Îmi cer iertare familiei, prietenilor, partenerilor, comunităţii NASCAR şi, în special, comunităţii afro-americane. Ştiu că ce am făcut probabil nu se poate repara şi îmi asum asta. Vreau să ştiţi cât de rău îmi pare şi sper că toată lumea este în siguranţă în această perioadă nebună”, a scris Kyle Larson.

Citește și: Avertisment! Consumul de alcool crește riscul de contractare a Covid-19 și înrăutățește efectele bolii