Venituri peste așteptări pentru Coca Cola, în trimestrul trei

Coca-Cola HBC, al doilea producător de băuturi Coca Cola din afara SUA, a raportat miercuri câştiguri trimestriale peste estimări, după ce relaxarea din vară a restricţiilor impuse pentru stoparea pandemiei de coronavirus (COVID-19) a ajutat la redresarea cererii în restaurante, cinematografe şi în alte locuri publice, transmite Reuters.

Scăderea vânzărilor pe segmentul extern al pieţei (OOH, Out of Home) s-a atenuat în trimestrul trei din 2020, în timp ce consumatorii au cumpărat mai multe băuturi răcoritoare începând din iulie, beneficiind de ofertele speciale ale companiei.Directorul general Zoran Bogdanovic a apreciat ca încurajatoare creşterea vânzărilor către persoanele fizice şi se aşteaptă ca tendinţa să continue şi în acest trimestru, chiar dacă se impun noi restricţii în Europa."Creşterea vânzărilor, combinată cu programele noastre de reducere a costurilor, ar trebui să ne ajute să înregistrăm profit în acest an dificil", a apreciat şeful Coca-Cola HBC.Compania, care îmbuteliază şi vinde băuturi Coca-Cola Co în 28 de ţări, majoritatea din Europa şi Asia, a informat că venitul net din vânzări în cele trei luni care s-au încheiat la 25 septembrie s-a situat la 1,83 miliarde de euro (2,16 miliarde de dolari), în timp ce analiştii se aşteptau la 1,79 miliarde de euro.Gigantul american Coca-Cola Co deţine o participaţie de 23,2% în Coca-Cola HBC.Coca-Cola HBC România, membră a Grupului Coca-Cola Hellenic, este cea mai mare companie din industria băuturilor non-alcoolice din România. Coca-Cola HBC România are sediul social în Voluntari şi deţine trei fabrici de îmbuteliere pe teritoriul ţării, localizate în Ploieşti, Timişoara şi Poiana Negri.