Victor Ponta, după catastrofa din Australia: În România parcă trăim pe o altă planetă

Liderul Pro România, Victor Ponta, consideră că în România trebuie să înceapă o dezbatere despre schimbările de mediu, după evenimentele catastrofale din Australia, unde a ars o suprafață mai mare decât Elveția și au murit cel puțin 19 oameni și 500 de milioane de animale.

„Cred ca, incepand chiar din acest an 2020, trebuie sa vorbim, sa gandim si sa actionam mai mult in Romania legat de protectia mediului / dincolo de vorbe niciodata nu am luat cu adevarat in serios transformarile uriase care ne influenteaza negativ viata noastra si, mai ales , a copiilor nostri.

Desi intreaga Omenire este preocupata de schimbarile climatice si efectele catastrofale ale acestora - in Romania parca traim pe o alta Planeta ( unde subietctul Mediu este tratat mereu cu indiferenta)! Nu avem nicio Strategie serioasa de viitor pentru ca nu avem o preocupare serioasa!

Alaturi de Sanatate si Educatie, cred ca Protectia Mediului trebuie sa devina o prioritate pentru Romania in acest deceniu! Tine in primul rand de politicieni sa actioneze - iar generatia tanara este constienta, pozitiva acestei idei si dornica de actiune !”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

