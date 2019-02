Victor Ponta, 'scăpare' care CUTREMURĂ scena politică: o enumeră pe Firea printre oamenii de la Pro România

Liderul Pro România, Victor Ponta, a avut o ”scăpare” într-o postare pe pagina personală de Facebook. El a enumerat-o pe Gabriela Firea, primarul Capitalei, printre cei care sunt alături de Pro România. Ulterior, Ponta a modificat postarea, dar presupusa ”scăpare” vine să confirme scenariile care susțineau că Gabriela Firea mai stă în PSD doar pentru a nu-și pierde mandatul, pentru că ”sufletul” este deja în altă parte.

Citește și: Înregistrare BOMBĂ cu viceprimarul Capitalei, despre incidentele din 10 august: 'Te fac de râs, să termin, să scap țara de niște nenorociți' (AUDIO)

”Cateva observatii :

1. Ma bucur ca activitatea din ultima perioada a Echipei PRO Romania fost apreciata / cred ca venirea alaturi de noi a Corinei Cretu, a lui Mihai Tudose dar si a multor oameni care nu au mai facut politica este extrem de benefica / trebuie insa mai multa organizare, activitate in mijlocul oamenilor si marirea echipei daca vrem ca aceste rezultate din sondaje sa se confirme

2. Este evident ca Opozitia nu convinge niciun fost votant al PSD / toti cei dezamagiti si dezgustati de Dragnea vad doar in PRO Romania o alternativa / este clar acum si ca Dragnea si gasca lui vor utiliza toti banii si toata puterea politica pentru lupta impotriva PRO Romania ! Acest lucru nu ne sperie ci ne intareste : doar PROROMANIA poate sa opreasca hotia si incompetenta actualului Guvern / doar Ponta il poate invinge pe Dragnea ( si voi face acest lucru pentru ca sunt vinovat de ascensiunea acestui personaj toxic)

3. Votul pe 26 Mai la Alegerile Europarlamentare are o semnficatie mult mai mare decat trimiterea celor 33 de reprezentanti ai Romaniei la Bruxelles/ trebuie sa arate daca LEGITIMITATEA lui Dragnea mai exista ( in 2016 PSD a obtinut 45% la suta din voturi avandu-i in fata pe Ponta, Firea, Banicioiu, Tutuianu, Neacsu, Chirica, Dobre si multi altii care acum sunt ProRomania)/

Daca PSD Dragnea NU obtine in 26 Mai tot in jur de 45% ( cat a avut in 2016) atunci NU mai are legitimitatea democratica de a conduce tara - si dupa ce pierzi legitimitatea democratica pierzi rapid si legitimitatea politica ( ca Basescu in 2012)!

Veniti la vot ! Pentru ProRomania- contra lui Dragnea si a gastii lui de hoti!”, a scris inițial Victor Ponta.

Ulterior, Victor Ponta a reformulat: ”( in 2016 PSD a obtinut 45% la suta din voturi avandu-i in fata pe Ponta, Firea, Banicioiu, Tutuianu, Neacsu, Chirica, Dobre si multi altii care au fost goniti de Dragnea din PSD - multi acum sunt ProRomania)”.