Victor Ponta, semnal de alarmă înainte de prima rectificare bugetară din 2019: 'Nu mai sunt bani!'

Liderul Pro România Victor Ponta atrage atenția joi, pe Facebook, că adevărata problemă a României este că nu mai sunt bani la buget, nu cine candidează la niște funcții sau cine se mai bate pe fotolii ministeriale.

„Adevarata problema a Romaniei ( nu cine candideaza la niste functii si cine se mai bate pe fotolii ministeriale) = NU MAI SUNT BANI!

Tot ce am reusit sa reparam in economie si sa punem in “camara” in 2012-2105 prin strategii eficiente si ptagmatice a fost stricat si cheltuit in 2016 -2017 / dupa care in 2018-2019 au trait din imprumuturi! Ce face din 2020???

Punem iar pretul crizei, al incompetentei si populismului pe umerii oamenilor - ca in 2010??”, scrie Ponta pe Facebook.

Guvernul ar urma să aprobe rectificarea bugetară până la 31 iulie, dar situaţia bugetului con­solidat pe primele şase luni, în funcţie de care Finanţele decid rectificarea, nu a fost făcută publică încă. Potrivit Ziarului Financiar, bugetul a cheltuit deja 2/3 din deficitul programat pe întreg anul.