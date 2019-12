Victor Ponta trage un semnal de alarmă în Parlament: apel către Ludovic Orban

Liderul Pro România, Victor Ponta, susține că premierul Ludovic Orban trebuie să vină cu Legea bugetului în Parlament pentru a fi dezbătută. Ponta arată că banii tăiați de Guvern de la Sănătate și Educație pot fi trecuți în buget prin amendamente ale parlamentarilor.

”SANATATE + EDUCATIE = adevaratele prioritati ale Romaniei ! Iar in Bugetul pentru 2020 se propune scaderea drastica a fondurilor publice alocate ! Cum sa imbunatatesti aceste sisteme daca tai banii?

In 2012-2015 am alocat in fiecare an prin Buget fonduri mai mari pentru Sanatate si Educatie / in 2016 au venit Ciolos si Voiculescu si au incercat sa privatizeze serviciile de sanatate in favoarea unor interese externe - nu au reusit atunci ca nu au avut timp ( incearca acum sa puna mana pe Spitalele aflate in subordinea Primariei Bucuresti)!