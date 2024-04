Victor Ponta vrea să-l 'jupoaie' pe Uncheșelu, procurorul din dosarul Turceni-Rovinari pe care l-a dat în judecată-Rovinari: Cine greșește trebuie să plătească!

Victor Ponta a vorbit, marți seara, la România TV, despre acțiunea intentată în instanță împotriva lui Uncheșelu.

Victor Ponta, fostul premier al României, a decis să acționeze în instanță statul român prin intermediul Ministerului Finanțelor, Direcției Naționale Anticorupție (DNA) și pe procurorul Jean Uncheșelu. Motivul acțiunii legale este legat de procesul în care Ponta a fost învinuit în dosarul Turceni – Rovinari, iar Uncheșelu a fost procurorul care l-a trimis în judecată. Importanța acestui demers legal vine în urma achitării definitive a lui Ponta în acest dosar la sfârșitul anului precedent.

„Da, am un obicei deja prost în ziua de azi și anume chiar să spun ceva public și să mă țin de ce am spus. Cred că fac de un gest normal, pentru că nu a fost vorba de mine, cu faimosul dosar făcut de Uncheșelu, în care, evident, am fost achitat de judecători. Practic s-a schimbat un Guvern, pe care mulți dintre oameni l-au votat.

Prin această acțiune pe care o fac, vreau să se înțeleagă foarte clar, că în cazul meu, ca și în alte cazuri, domnul Uncheșelu, sub coordonarea doamnei Koveși, nu au făcut dosare așa cum scrie în Constituție, să îi prindă pe hoți, ci au făcut dosare politice, într-un scop strict politic, ceea ce nu ar trebui să se mai întâmple vreodată”, a declarat Victor Ponta în exclusivitate pentru România TV.

Ponta: Nu vreau niciun leu de la statul român

„Nu vreau niciun leu de la statul român, pentru că statul român înseamnă noi. Tot noi. Știi că anul trecut, în 2023, statul român a plătit, Ministerul de Finanțe, pentru greșeli ale unora gen Uncheșelu, vreo 17-18 milioane de euro. Practic le-am plătit tot noi, din banii noștri. Eu nu vreau așa ceva. Eu vreau ca domnul Uncheșeu, care a primit ca premiu pentru toate aceste dosare politice, faptul că a fost luat procuror european, acolo la doamna Koveși, și câștigă zeci sute de mii de euro pe an, vreau ca el să plătească.

Nu să plătești tu sau cine se uită acum la noi. Nu asta îmi doresc. Ministerul de Finanțe, scrie în lege, că trebuie să se îndrepte asupra celui care a greșit. Nu e vorba de mine, de fapt. E vorba de faptul că trebuie să repunem lucrurile într-o normalitate. Cine greșește trebuie să plătească. A greșit doamna Koveși, Uncheșelu, Portocală, ei trebuie să plătească. Foarte mulți oameni au avut de suferit. Eu cumva trebuie să folosesc faptul că sunt mai cunoscut, că sunt o voce mai cunoscută, că oamenii știu cazul meu, să facem un precedent”, a adăugat Victor Ponta.