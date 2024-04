VIDEO - Două elicoptere s-au ciocnit în aer. Nu există supraviețuitori

Unul dintre elicoptere a tăiat rotorul celuilalt înainte ca cei doi să se prăbușească în pământ, imagini publicate în presa locală.

Incidentul a avut loc în orașul Malaezian Lumut, care găzduiește o bază navală.

Nu există supraviețuitori cunoscuți.

Se crede că unul dintre elicoptere s-a prăbușit pe o pistă de alergare, în timp ce celălalt s-a prăbușit într-o piscină din apropiere.

BREAKING: ???????? 2 military helicopters crash after mid-air collision in Malaysia, killing all 10 people on board pic.twitter.com/ckiEaqnd4R