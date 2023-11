VIDEO - Lansatoare de rachete găsite într-un complex folosit de o mișcare de tineret și într-o moschee din Gaza

Forțele de Apărare Israelului publică un videoclip cu comandantul Batalionului 50 al Brigăzii Nahal, Lt. Col. Tomer Sayag, care arată zeci de lansatoare de rachete de forțele sale găsite în interiorul unei clădiri folosite de Asociația Scout Palestinian.

Sayag spune că lansatoarele de rachete goale erau îndreptate către Ashkelon sau orașele din centrul Israelului. Lansatoarele de rachete au fost ulterior distruse, spun IDF.

Afară, aproximativ 50 de rachete – purtând sigla grupării teroriste Jihadul Islamic Palestinian – au fost găsite într-un loc de depozitare subteran.

Separat, IDF lansează un videoclip cu Brigada 460-a blindată care localizează un număr de lansatoare de rachete subterane goale adiacente unei moschei din nordul Gazei. Videoclipul arată cablurile electrice ale lansatoarelor care circulă în interiorul moscheii, de la care sunt activate.

Israeli forces operating in the northern Gaza Strip have located several rocket launchers and some 50 rockets, located in a compound used by a youth movement and a mosque, the military says.



The IDF publishes a video of the commander of the Nahal Brigade’s 50th Battalion, Lt.… pic.twitter.com/lndgRtr2mK