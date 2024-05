VIDEO/ Huiduieli în Camera Reprezentanţilor din SUA - Democraţii i-au salvat scaunul preşedintelui republican Mike Johnson

Democraţii s-au alăturat republicanilor într-un vot cu rezultat covârşitor, 359 de voturi împotrivă şi numai 43 favorabile, pentru a respinge moţiunea de cenzură şi pentru a proteja funcţia de preşedinte a lui Johnson, în încercarea de a evita o repetare a haosului care a avut loc în octombrie, când republicanii l-au înlăturat pe predecesorul său, Kevin McCarthy.

Demersul lui Greene a reprezentat o rară sfidare republicană faţă de candidatul la preşedinţie Donald Trump, care, într-o postare pe reţelele sociale făcută însă după votul de miercuri din Cameră, a ajuns la concluzia că "nu este momentul" ca republicanii să încerce să îşi înlăture propriul speaker.

Moţiunea de cenzură a lui Greene scoate însă în evidenţă instabilitatea care marchează majoritatea subţire, de 217 la 213, a republicanilor din Cameră, mai ales că era clar că efortul va eşua, având în vedere opoziţia democraţilor.

"Apreciez manifestarea de încredere din partea colegilor mei pentru a înfrânge acest efort eronat", a comentat după vot speakerul Mike Johnson, în vârstă de 52 de ani. "Să sperăm că acesta este sfârşitul caracterului care a caracterizat actualul Congres", a adăugat el.

Mai mulţi republicani au criticat demersul lui Greene, inclusiv reprezentantul centrist Marc Molinaro. "Aceasta nu este o persoană care să ştie ce înseamnă leadershipul", a declarat Molinaro despre Greene. "Nu este o persoană care să ştie să negocieze. Şi cu siguranţă nu pare să aibă nicio preocupare pentru stabilitatea Congresului sau a oamenilor pe care îi reprezentăm", a comentat Molinaro.

Greene a stat alături de colegul republican Thomas Massie când a făcut demersul împotriva lui Johnson, criticându-l pentru o serie de compromisuri cu democraţii, care deţin majoritatea în Senat. "Scuzele de genul 'aşa trebuie să conduci într-un Congres divizat' sunt patetice, slabe şi inacceptabile", a spus Greene despre Johnson. "Chiar şi cu majoritatea noastră republicană extrem de subţire, am fi putut cel puţin să asigurăm o limită", a spus ea.

În timp ce Greene îşi citea rezoluţia, ea a avut parte de huiduieli şi exclamaţii de dezaprobare, democraţii scandând "Hakeem, Hakeem", referire la liderul grupului lor, Hakeem Jeffries. În timpul multiplelor runde de vot eşuate ale republicanilor - în încercarea de a-şi alege liderul, după ce actuala Cameră a fost instalată în ianuarie 2021 - democraţii votau constant în favoarea liderului lor.

Republicanul Johnson i-a înfuriat pe mulţi adepţi ai liniei dure prin adoptarea unor măsuri de compromis cu democraţii în ceea ce priveşte cheltuielile bugetare, pentru a evita intrarea în incapacitate de plată a guvernului şi pentru a-i ajuta pe aliaţii SUA, inclusiv Ucraina, fără a mai insista asupra unor măsuri stricte de securitate pentru frontiera dintre SUA şi Mexic, pe care democraţii le resping. Proiectul de lege al republicanilor din Camera Reprezentanţilor privind securitatea frontierei nu avea nicio şansă să treacă de Senatul controlat de democraţi.

Johnson a fost văzut plimbându-se prin plenul Camerei după ce Greene şi-a început miercuri apelul pentru demiterea sa, cu susţinătorii republicani strângându-i mâna şi bătându-l pe spate.

"Republicanii trebuie să se lupte cu democraţii de stânga radicali şi cu tot răul pe care l-au făcut ţării noastre", a spus Trump în postarea sa de miercuri. "Nu suntem în poziţia de a vota o moţiune de revocare. La un moment dat, s-ar putea foarte bine să fim, dar nu este momentul", a menţionat el lăsând să planeze ambiguitatea asupra viitorului lui Johnson. De altfel, Greene, în declaraţiile făcute reporterilor după vot, nu a exclus posibilitatea de a încerca să-l destituie din nou pe Johnson.

Toată această situaţie l-a întărit însă pe liderul democrat Jeffries, care a acceptat să îl salveze pe Johnson de la destituire şi a ajutat la deblocarea Congresului de luptele interne republicane, oferind un sprijin crucial din partea democraţilor pentru proiectele de lege care trebuie să treacă. Jeffries a declarat că speră să-i vadă pe republicanii din Camera Reprezentanţilor întorcându-se împotriva adepţilor liniei dure a partidului. "Singurul lucru pe care îl cerem colegilor noştri republicani din Camera Reprezentanţilor este ca republicanii tradiţionali să izoleze şi mai mult aripa republicană extremă, MAGA, a GOP, care nu a provocat decât haos şi disfuncţionalităţi cu repercusiuni asupra poporului american", a comentat liderul democrat.

