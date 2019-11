VIDEO - A început 'dezbaterea' lui Klaus Iohannis: 'Teme aranjate nu există'

Klaus Iohannia a deschis "dezbaterea" cu jurnalişti organizată marţi seara la Biblioteca Centrală Universitară. Preşedintele a precizat de la început că dezbaterea nu este una cu teme aranjate.

"Avem un format neobisnuit, dar în acceptunea mea va genera teme de discuţie foarte interesante. Teme aranjate nu există. Fiecare participant vine cu input-ul pe care îl consideră corect, adecvat, interesant şi cred că discuţia va fi una cu un ritm foarte bun", a declarat Iohannis.

Candidatul PNL la prezidențiale și-a făcut și un bilanț al mandatului aflat la final, spunând că principalul obstacol a fost PSD.

"Am venit în această poziție acum 5 ani și am spus atunci că am vrut să fiu președintele care face altfel de politică, însemnând să generez soluții, să generez abordări comune, echitabile, agreate cu toți partenerii instituționali pentru a atinge câteva obiective naționale, pentru a satisface nevoia de securitate a României, pentru a încuraja dezvoltarea economică, pentru a întări poziția în plan internațional, pentru a consolida statul de drept. Dar am întâlnit un PSD puternic ostil, care, mai ales, după decembrie 2016 a venit cu o abordare care ne-a aruncat pe toți în haos. A aruncat România în haos, puntru a salva câțiva penali. PSD a dorit să acapareze și să distrugă nu doar statul de drept, nu doar lupta anticorupție, ci și marile sisteme și a făcut-o într-un fel perfid, și-a înșurubat neamurile, găștile de partid în poziții publice. M-am opus încercările pesediste de a acapara întreg statul român, m-am opus folosind intrumentele folosite de Constituție și de multe ori am avut succes", a mai spus Iohannis.

Klaus Iohannis organizează, marți, o dezbatere cu politologi, jurnaliști și formatori de opinie. Viorica Dăncilă a afirmat că ia în calcul varianta de a participa la eveniment, însă șeful statului susține că aceasta nu va fi primită. Pe de altă parte, Orban a afirmat că Dăncilă poate sta în public.

Discuția anunțată cu politologi, jurnaliști și formatori de opinie, de către candidatul PNL la președinție Klaus Iohannis, va avea loc marți de la ora 19.00 și va permite întrebări doar din partea a opt sau nouă persoane. Ceilalți jurnaliști pot participa doar ca public la dezbaterea de la BCU.

Radu Tudor, Moise Guran, Cristina Șincai, sunt trei dintre jurnaliștii care au fost invitați să adreseze întrebări la discuția cu președintele Klaus Iohannis. La fel ca în cazul interlocutorilor, surse politice spun că lista de studenți și profesori prezenți a fost aprobată în prealabil.

Lista persoanelor care vor pune întrebări la discuția din această seară cu Klaus Iohannis:

Radu Tudor (Antena 3), Ion M. Ioniță (Adevărul), Moise Guran ( Europa FM), Cristina Șincai (România TV), Silviu Mănăstire (B1 TV), Clarice Dinu (HotNews), Ramona Avramescu (TVR), Cristian Leonte (Pro TV) și Cristian Pârvulescu (SNSPA).