VIDEO Atac dur al lui Marcel Ciolacu la adresa Guvernului: După ce că sunt proști, mai sunt și fuduli / În ritmul ăsta, imunizăm populația în 3-4 ani

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni, la TVR1, că „oglinda actualei guvernari” este campania de vaccinare care functioneaza cu sincope.

Citește și: SURSE - Strategia susținătorilor lui Ludovic Orban

„Campania de vaccinare este, de fapt, oglinda actualei guvernari, este cel mai important examen al acestei guvernări. Nu avem doze suficiente, în acest ritm putem ajunge la rata de imunizare de 70% din populatie in 3-4 ani. Am vazut anuntul de la Cotroceni ca pe 8 februarie se redeschid scolile dupa aproape un an de zile, dar in a doua etapa de vaccinare profesorii sunt pe locul 13 sau 14 din 17, sunt pe ultima grupa de vaccinare. Este o incoerenta, nu pot avea un plan coerent. Primele stiri au fost ca romanii nu vor sa se vaccineze, uitati ca romanii vor si nu pot sa acceseze platforma, nu au centrele, nu au terminat parteneriatul cu autoritatile locale sa asigure resursele necesare, neavand buget nu pot aloca primarii banii, sunt niste legi pe care premierul ar trebui sa le stie, nu a venit premier din copac (...) Dupa ce ca sunt prosti, mai sunt si fuduli”, a declarat Marcel Ciolacu.