VIDEO - Budapesta: Manifestaţie cu mii de oameni împotriva lui Viktor Orban

Peter Magyar, un fost membru al guvernului, considerat de unii observatori ca fiind prima ameninţare serioasă din ultimii ani la adresa lui Orban, a organizat mitingul la care au participat aproximativ 10.000 de persoane în oraşul Debrecen din estul ţării, un bastion al partidului de guvernământ Fidesz.

Candidaţii Fidesz au condus oraşul de la sfârşitul anilor 1990, partidul de guvernământ obţinând aproximativ 60% din voturi la ultimele alegeri, faţă de aproximativ o treime pentru partidele din opoziţie.

Adresându-se susţinătorilor care fluturau steaguri, Magyar a atacat una dintre politicile de bază ale lui Orban, criticând ceea ce el a numit nivelul extrem de scăzut al alocaţiilor pentru susţinerea copiilor în Ungaria.

"Dacă spui această poveste oriunde în Europa, nimeni nu te va crede", a spus Magyar.

Orban spune că, dintre ţările UE, Ungaria cheltuieşte cea mai mare parte a economiei sale pentru susţinerea familiilor.

"Avem nevoie de un sistem complet nou, în care sprijinul social să fie într-adevăr direcţionat pe baza nevoilor sociale", a spus Magyar.

El a spus că Ungaria este condusă de ceea ce el a numit o elită bine conectată, pe care va încerca să o elimine dacă va fi ales.

Organismele internaţionale de supraveghere spun că Orban a canalizat fonduri ale Uniunii Europene către oameni de afaceri apropiaţi de Fidesz pentru a-şi consolida puterea. Orban spune că Ungaria nu este mai coruptă decât alte ţări.

It never happened that tens of thousands gather outside Budapest for an opposition rally. First time ever with #PeterMagyar. Live from Debrecen. pic.twitter.com/RnoHYksl9l