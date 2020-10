VIDEO Cum explică Klaus Iohannis publicarea cu întârziere a rezultatelor alegerilor locale

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, că nu a cerut explicatii de la institutiile abilitate pentru intarzierea cu care BEC a anuntat rezultatele finale ale alegerilor locale din 27 septembrie.

„Eu am primit rezultatele atunci cand au aparut ele. Explicatiile vor trebui date fie de BEC, fie de AEP. Nu am solicitat si nu am primit (in legatura cu acuzatiile ca ar fi fost probleme cu soft-urile care centralizeaza voturile). Lucrurile au durat probabil mai mult din cauza procedurilor de contestare si recontestare”, a declarat seful statului.